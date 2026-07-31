Новосибирцы снова полетят в Дубай напрямую

В международном аэропорту «Толмачево» с 2 августа 2026 года возобновляются прямые рейсы в Дубай. Полеты будет выполнять государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов «Flydubai» на самолетах Boeing-737. Первый борт отправится из Новосибирска ранним утром.

Согласно данным электронного табло, рейс будет летать пять раз в неделю. Длительность путешествия составит 5 часов 30 минут.

Авиасообщение по этому направлению прерывалось 1 марта 2026 года. Тогда перевозчик исключил из расписания оба этих рейса, а на следующий день полностью приостановил полеты. Причиной стало ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что кроме «Flydubai» перевозки в ОАЭ из Новосибирска осуществляет авиакомпания S7. Ее представители также сообщили о намерении вернуть рейсы в сентябре 2026 года.

Местные туристические агентства уже начали формировать предложения с учетом прямого перелета. Например, стоимость недельного тура (7 ночей) для двоих взрослых в отеле 4 звезды без питания начинается от 146 тысяч рублей.

На фоне геополитической напряженности жители Новосибирска все чаще выбирают поездки по России. За первую половину 2026 года внутренний пассажиропоток в «Толмачево» вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составил 3,6 миллиона человек. Наибольший интерес у путешественников вызвали Владикавказ (рост турпотока на 656%), Калининград (+159,5% с января 2026 года) и Благовещенск (+47,2%).

Ранее редакция сообщала о том, что Черногория планирует отменить безвиз для новосибирцев с 1 ноября 2026 года.