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Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы снова полетят в Дубай напрямую

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Прямые рейсы из «Толмачево» запускают с 2 августа

В международном аэропорту «Толмачево» с 2 августа 2026 года возобновляются прямые рейсы в Дубай. Полеты будет выполнять государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов «Flydubai» на самолетах Boeing-737. Первый борт отправится из Новосибирска ранним утром.

Согласно данным электронного табло, рейс будет летать пять раз в неделю. Длительность путешествия составит 5 часов 30 минут.

Авиасообщение по этому направлению прерывалось 1 марта 2026 года. Тогда перевозчик исключил из расписания оба этих рейса, а на следующий день полностью приостановил полеты. Причиной стало ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что кроме «Flydubai» перевозки в ОАЭ из Новосибирска осуществляет авиакомпания S7. Ее представители также сообщили о намерении вернуть рейсы в сентябре 2026 года.

Местные туристические агентства уже начали формировать предложения с учетом прямого перелета. Например, стоимость недельного тура (7 ночей) для двоих взрослых в отеле 4 звезды без питания начинается от 146 тысяч рублей.

На фоне геополитической напряженности жители Новосибирска все чаще выбирают поездки по России. За первую половину 2026 года внутренний пассажиропоток в «Толмачево» вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составил 3,6 миллиона человек. Наибольший интерес у путешественников вызвали Владикавказ (рост турпотока на 656%), Калининград (+159,5% с января 2026 года) и Благовещенск (+47,2%).

Ранее редакция сообщала о том, что Черногория планирует отменить безвиз для новосибирцев с 1 ноября 2026 года.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Общество Туризм

Регионы : Новосибирская область Дубай

Теги : туризм авиасообщение

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Парк Кирова закроют на два года в Новосибирске

Родителям вернут деньги за закрытый «Чкаловец» под Новосибирском

Роспотребнадзор разъяснил новосибирцам порядок возврата денег за путевку в лагерь «Чкаловец», который закрыли досрочно.

Как пояснили в ведомстве, по закону родители имеют право на возврат суммы за неиспользованные дни из-за санитарно-эпидемиологических причин.

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Парк Кирова закроют на два года в Новосибирске

Парк имени Кирова в Ленинском районе готовится к закрытию на время крупной реконструкции. Работы продлятся два года. Об этом в эфире «Новосибирских новостей» сообщил директор МАУ «Дирекция городских парков» Вадим Полещук.

Руководитель МАУ пояснил, что сложность объекта — в серьезном перепаде высот: почти 16 метров от одной границы парка до другой. Сейчас проект благоустройства ожидает государственную вневедомственную экспертизу, после чего подрядчики смогут приступить к работам.

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В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения

Автор: Артем Рязанов

В Центральном парке Новосибирска установят 50-метровое колесо обозрения. Сейчас эксперты решают технические задачи. Об этом в эфире «Новосибирских новостей» сообщил руководитель дирекции городских парков Вадим Полещук.

Ранее на этой территории работал 27-метровый аттракцион, однако его демонтировали из-за истечения срока службы. На смену ему планируется установить новое колесо обозрения высотой 50 метров. Кроме того, дирекция парков уже сообщала о поиске инвестора для реализации этого проекта. Обновлённый аттракцион станет одним из ключевых объектов зоны отдыха и должен привлечь дополнительный поток посетителей.

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Сергей Лацких оценил эффект от снятия лимитов и действий ФАС в Сибири

Автор: Артем Рязанов

Ситуация с топливом в Сибири постепенно нормализуется. К концу июля 2026 года как минимум два региона — Омская и Кемеровская области — полностью или частично отменили ограничения на заправках.

Омская область первой пошла на смягчение мер: 28 июля губернатор Виталий Хоценко объявил о полной отмене ограничений на отпуск топлива. Теперь автомобилисты могут заправляться без прежних лимитов (ранее разрешалось не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на городских АЗС), а также заливать топливо в канистры.

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Новосибирский суши-бар закрыли на три месяца за антисанитарию

Автор: Оксана Мочалова

В Калининском районе Новосибирска временно прекратил работу суши-бар «Васабушка». Заведение на улице Богдана Хмельницкого, 28 опечатали судебные приставы после того, как суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

В Управлении ФССП по Новосибирской области уточнили, что проверка в точке общепита проходила в плановом режиме. Специалисты надзорного ведомства зафиксировали системные нарушения: от ошибок в документации до несоблюдения гигиенических нормативов при приготовлении пищи. В отношении владельца заведения составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

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Новые законы августа повлияют на быт и бизнес новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Страховая пенсия

С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных коэффициентов, но максимальная надбавка ограничена тремя баллами. Стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная сумма перерасчета не превысит 470,28 рубля.

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