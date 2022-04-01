Новые санкции США в отношении России

Под ограничительные меры попали: НИИ «Вектор», АО «Микрон», НИИ Молекулярной электроники, ООО «Фотон Про», ООО «Научно-технический центр Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», АО «Т-Платформы», сообщает ТАСС.

В то же время Минфин США исключил из санкционного списка Ozon Bank. Ведомство заявило о готовности вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей российской экономики.

По версии администрации США, данное решение направлено на то, чтобы «ограничить доступ России к ресурсам», а также нанести ущерб секторам, которые важны с точки зрения проведения спецоперации на Украине. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами, которым также запрещен въезд в страну.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.