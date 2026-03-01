S7 и Flydubai отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай, туристы сдают билеты

Из-за ситуации на Ближнем Востоке закрыто воздушное пространство нескольких стран. Это коснулось тысяч российских туристов: тех, кто сейчас находится на отдыхе за границей, и тех, кто собирался туда отправиться. Сейчас авиакомпании отменяют рейсы в ОАЭ.

Авиакомпания S7 отменила рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай на 28 февраля и 1 марта. В сообщении авиаперевозчика говорится, что пассажиры могут оформить возврат денежных средств. Обратные рейсы из Дубая задерживаются, предварительно — на сутки. 28 февраля самолет, летевший рейсом S7 5785 из Новосибирска в Дубай, был отправлен на аэродром в пакистанском Карачи. Было объявлено, что после регламентированного отдыха экипажа самолет отправится обратно в Новосибирск. Рейс S7 5786 из Дубая в Новосибирск не вылетел по расписанию, время вылета несколько раз переносилось. Пассажиры ожидали в стерильной зоне аэропорта, потом их направили в гостиницу. На момент подготовки материала расчетное время прибытия указанного рейса в новосибирский аэропорт Толмачево — 8:32 1 марта.

Авиакомпания Flydubai также отменяет рейсы. Отменен рейс FZ 963 из Дубая в Новосибирск, прибытие которого ожидалось в 04:50 1 марта, и рейс FZ 964, планировавшийся на 05:50 1 марта. Рейс на 2 марта пока есть в расписании, но пассажирам рекомендовано следить за обновлениями.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, он стал наносить ответные удары по базам в Персидском заливе. В Дубае обломки ракеты упали на пятизвездочный отель. По оценкам Ассоциации туроператоров России, в настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах находятся порядка 50 тысяч российских туристов. Туристы также есть в Катаре, Омане, Бахрейне. Именно зимой в странах Ближнего Востока высокий туристический сезон. Информация о настроениях среди туристов, отдыхающих в этих странах, разнится: одни пишут, что следят за новостями, но чувствуют себя спокойно, другие говорят, что крайне встревожены и решают вопрос о досрочном возвращении домой.

— Мы прилетели в Дубай пять дней назад, еще столько же дней остается. Сейчас думаем, как быть дальше. Туроператор говорит, что не надо паниковать и срочно покидать страну. В воскресенье нам сказали не выходить из отеля, — рассказала Infopro54 жительница Томска Ольга, которая находится в ОАЭ с мужем и двумя маленькими детьми.

Среди тех, кто только планирует поездку на курорты ОАЭ, похоже, тоже нет единого мнения о безопасности отдыха в этой стране. Представители трех новосибирских турфирм, опрошенные редакцией, говорят, что клиенты пока не планируют отменять поездки и сдавать билеты, даже если вылет намечен в ближайшие дни. Тем не менее редакции известно, что некоторые туристы свои планы пересматривают и отказываются от мартовских туров в ближневосточные страны.

— Мы должны лететь в Дубай 9 марта из Москвы. Но не полетим, слишком опасная ситуация, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель Новосибирска Евгений Рыбальченко.

