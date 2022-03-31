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Рынок недвижимости Новосибирска вздрогнул, вспомнил начало 2000-х и пошел дальше

  • 31/03/2022, 18:04
Новости Новосибирска
Участники строительного рынка региона оценили итоги первого месяца работы под санкциями и рекордной ключевой ставкой в 20%.

Информационно-аналитический портал «Инфопро54» провел круглый стол «Новые реалии бизнеса. Трансформация строительной отрасли». Практически все участники заявили, что первая половина марта была странной и прошла в панике. Застройщики могли несколько раз в день менять цены и кидались в крайности — до полной заморозки продаж. Покупатели делали совершенно противоположные выводы: смотрите, что происходит на рынке — я останавливаю сделку; смотрите, что происходит на рынке — срочно проводим сделку. То есть предсказать чьи-либо решения было совершенно невозможно. Неудивительно, что отделы продаж застройщиков и агентств недвижимости, помимо функций риелторов, выполняли еще и работу психотерапевтов.

Для банков ставка ЦБ в 20% также была шоком. Почти все предодобренные решения по ипотеке были реализованы в конце февраля-начале марта. Сейчас львиная доля спроса приходится на льготную ипотеку.

После 15 марта и застройщики, и банки, и покупатели более-менее выдохнули. Многие вспомнили, что ранее жили и успешно работали при ключевой ставке в 55%, а ипотечные кредиты уже были выше 20%. Кроме того, при нынешних уровнях инфляции реальная цена заемных денег получается вполне приемлемой. Да и кредиты потом можно рефинансировать. Тем более что ЦБ уже дал понять: ключевая ставка к лету, скорее всего, будет снижаться.

Застройщики пока анализируют ситуацию — и новые проекты начинают единицы. Но определенные ожидания от рынка недвижимости в новых экономических реалиях уже вырисовываются. Также понятно, что в очередной раз меняются каналы продвижения новостроек.

Подробнее о ключевых трендах регионального рынка недвижимости в условиях санкций мы расскажем в редакционном материале, который будет опубликован на сайте «Инфопро54» на следующей неделе.

Благодарим за участие и активное участие в обсуждении темы

Максима Маркова, директора по управлению проектами и инвестициями «Корпорации ЁЛКА»,

Владимира Литвинова, генерального директора ООО «СКАЙ ГРУПП»,

Владимира Мартыненкова, председателя совета директоров ГК «Группа Мета»,

Виктора Остахова, руководителя комитета по строительству, члена президиума НРО «ОПОРА РОССИИ», директора по развитию ООО «Империал Групп»,

Викторию Ферле, директора по ипотеке ВТБ в Новосибирской области,

Александра Лотобаева, начальника управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» (ПАО),

Григория Якобсона, руководителя отдела новостроек АН «Жилфонд»,

Алексея Епанчинцева, руководителя службы новых контрактов АН «Метр».

Фото редакции

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки недвижимость кредиты ипотека


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