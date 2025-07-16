Загородные дома в Новосибирской области подорожали на 13%

С началом летнего сезона традиционно повысился спрос на долгосрочную аренду загородной недвижимости. Жители Новосибирска массово стремятся покинуть пыльный мегаполис и обустроить быт поближе к природе и чистому воздуху. Спрос в этом сегменте вырос на 9,8% по сравнению с прошлым годом. При этом приобрести дом за городом планирует всего 3% от всех потенциальных покупателей в регионе. Средняя стоимость такого объекта на конец июня составила 5,8 млн рублей, что на 13,2% дороже, чем годом ранее. Об этом рассказали аналитики сервиса Яндекс Недвижимость.

Интересно, что в регионах со столицами-миллионниками спрос на загородные дома вырос с начала года на 39,6% и стал рекордным за последние два года. Активнее всего такой недвижимостью интересуются жители Москвы и Московской области, на которых приходится 22,1% всего спроса.

Одновременно со спросом на загородное жилье растет и количество вакансий, предлагающих соискателям гибридный формат работы, позволяющий сотрудникам на период теплого времени года переезжать за город.

— Доля вакансий с гибридным форматом работы в Новосибирске составила 5,1%. С начала года этот показатель вырос на 1,1%, а доля вакансий с полностью удаленным форматом за 6 месяцев изменилась всего на 0,2% и составила 6,7%. Самые популярные отрасли с «гибридом» в городе – ИТ, а также маркетинг, реклама и PR (по 19% вакансий), инвестиции и консалтинг (16%), сферы искусства, развлечений, массмедиа (11%), — рассказали в сервисе.

По этому показателю Новосибирск оказался на пятом месте среди городов-миллионников России. Столицу Сибири опередили Москва с долей гибридных вакансий 11,1%, Санкт-Петербург – 6,8%, Казань – 5,4%, Нижний Новгород – 5,1%, Новосибирск – 5,1%.

— Интерес к переезду за город в летний сезон — вполне логичная тенденция. Многие работают удаленно из загородных домов, вывозят детей на лето и стараются совмещать семейный досуг и рабочий график. При этом заинтересованность в долгосрочной аренде подобных домов по сравнению с прошлым июнем значительно выше. За последний год количество таких запросов увеличилось на 21,6, — рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Стоит отметить, что при средней стоимости квартиры в Новосибирске 6 717 548 рублей и арендной плате 37 961 рублей в месяц, доходность составляет всего 6,8%. Окупится она за 14,7 лет, сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». А по подсчетам независимого аналитика недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, аренда остается в три раза выгоднее кредита на покупку жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что аренда дачи у водоема под Новосибирском стартует от 100 тысяч рублей в месяц.