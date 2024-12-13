Мальчика с ДЦП избивают одноклассники в школе Новосибирска

В одной из школ Новосибирска ученики первого класса издеваются над одноклассником с ДЦП. По словам матери ребенка, дети издеваются над ним, когда учитель выходит из класса.
Инцидент произошёл в МБОУ СОШ № 41. Как рассказала мама, о побоях она узнала случайно.
— 6 декабря видео мне прислала мама одной из одноклассниц. В моего сына плюют, бьют в пах, — рассказала мама мальчика в паблике «АСТ-54».
Шокированная мать связалась с учителем, но тот ничего не знал о происходящем. В настоящее время, по ее словам, школа разбирается в произошедшем.
В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что проводится доследственная проверка.
— Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что две сибирячки напали на полицейских в аэропорту Толмачево. Возбуждено уголовное дело.
Источник фото: АСТ-54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru