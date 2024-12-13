Мальчика с ДЦП избивают одноклассники в школе Новосибирска

В одной из школ Новосибирска ученики первого класса издеваются над одноклассником с ДЦП. По словам матери ребенка, дети издеваются над ним, когда учитель выходит из класса.

Инцидент произошёл в МБОУ СОШ № 41. Как рассказала мама, о побоях она узнала случайно.

— 6 декабря видео мне прислала мама одной из одноклассниц. В моего сына плюют, бьют в пах, — рассказала мама мальчика в паблике «АСТ-54».

Шокированная мать связалась с учителем, но тот ничего не знал о происходящем. В настоящее время, по ее словам, школа разбирается в произошедшем.

В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что проводится доследственная проверка.

— Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что две сибирячки напали на полицейских в аэропорту Толмачево. Возбуждено уголовное дело.