Замначальника учебного центра ГУ МВД Наиля Акжигитова задержали в Новосибирске

Силовики задержали заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Новосибирской области Наиля Акжигитова. Эту информацию подтвердил источник Infopro54 в правоохранительных органах.

— Следственные действия проводились в рамках уголовного дела по обвинению экс-начальника Центрального ОБЭП Новосибирска Александра Умерова, — уточнил собеседник Infopro54.

По его словам, задержанному Акжигитову предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент он находится в СИЗО Новосибирска.

Разработка Аджигитова велась УФСБ по Новосибирской области совместно со службой безопасности полиции Москвы.

Напомним, экс-начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров был арестован в декабре 2022 года. Его обвиняют в крышевании игорного бизнеса. По версии силовиков, за свое покровительство экс-начальник отдела получал ежемесячно около миллиона рублей. Содействие в раскрытии схемы получения взяток новосибирским правоохранителям оказали московские опера и сыщики.

В сентябре 2023 оперативники задержали еще 4 полицейских из отдела по борьбе с коррупцией.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В коррупционных преступлениях подозреваются 50 сотрудников правоохранительных органов, из них 20 в получении взяток.