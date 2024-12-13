Римма Шатовкина не смогла оспорить приговор в Конституционном суде

Конституционный суд России отказал в принятии жалобы Риммы Шатовкиной о нарушении ее конституционных прав. Шатовкина оспаривала конституционность части второй статьи 286 «Превышение должностных полномочий» УК Российской Федерации.

Как отмечается в определении Конституционного суда, Римма Шатовкина была осуждена приговором районного суда за превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Как установил суд, Шатовкина, являясь председателем областного суда и получив информацию о поступлении в один из районных судов ходатайства следователя об обыске должностного лица из управления по обеспечению деятельности мировых судей, направила временно исполняющему обязанности губернатора области копии процессуальных документов, а также сведения об обстоятельствах возбуждения уголовного дела и планируемых следственных действиях в отношении чиновника.

— Поступившие в администрацию документы были доведены до чиновника, который уничтожил информацию в мобильном телефоне и предпринял иные действия по сокрытию предметов и документов, могущих иметь доказательное значение при расследовании уголовного дела. Направленные Риммой Шатовкиной копии документов, обнаружены при производстве обыска у чиновника, — говорится в определении суда.

Последствиями разглашения данных предварительного следствия стало затруднение расследования уголовного дела в отношении чиновника, а также невозможность собрать доказательства его причастности к посредничеству во взяточничестве и доказательства получения взятки его руководителем.

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение не соответствует статьям Конституции Российской Федерации в той мере, в какой оно по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, распространяет свое действие на преступление против правосудия, предусмотренное статьей «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» УК Российской Федерации. Римма Шатовкина отмечала, что объектом преступлений, предусмотренных положениями главы 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» данного Кодекса, являются отношения в сфере законодательной, исполнительной и судебной власти, отношения в сфере местного самоуправления, а объектом посягательства, ответственность за которое установлена статьей 294 данного Кодекса, выступают только отношения в сфере судебной власти.

Изучив представленные материалы Конституционный суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы Риммы Шатовкиной. Определение суда по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит, подчеркивается в документе.

Напомним, по данным следствия, в июле 2018 года Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений. Стоит отметить, что впоследствии двум фигурантам были вынесены обвинительные приговоры. Ранее отмечалось, что речь идет о начальнике управления по обеспечению деятельности мировых судей обладминистрации Викторе Чиркунове и его заместителе Сергее Соколове. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении Риммы Шатовкиной было возбуждено в январе 2021 года. Вину по предъявленному обвинению экс-председатель областного суда не признала.

В октябре 2022 года суд приговорил Римму Шатовкину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.

Судейский стаж Риммы Шатовкиной около 30 лет. Около 12 лет она возглавляла Ленинский райсуд Новосибирска, который является самым большим судом города по количеству рассматриваемых дел. С 2012 году указом президента Римма Шатовкина была назначена председателем Новосибирского облсуда.

Ранее редакция сообщала о том, что на должность председателя Новосибирского областного суда на 6-летний срок полномочий была назначена Людмила Симанчева.