Маленькому Леве с ДЦП нужна помощь для курсового лечения

Членом семьи Амановых маленький Лева стал при драматических обстоятельствах. Мама, Ольга Аманова, потеряла близнецов из-за онкологического заболевания, а биологические родители отказались от Левы сразу после рождения.

— В два месяца мы его забрали из дома малютки. Вскоре стало ясно, что у ребенка серьезные проблемы со здоровьем: он не переворачивался и не садился. В год с небольшим малышу диагностировали детский церебральный паралич, — рассказывает Ольга.

Семья обращалась за помощью к специалистам, Лева проходил курсы восстановления в медцентрах в Новосибирске, обследование и лечение в московской клинике. Сейчас малыш научился переворачиваться, ползать, может даже сделать несколько шагов, когда мама держит его за руки.

— Читатели Русфонда помогли нам оплатить курс в новосибирском реабилитационном центре — благодарим всех! После него Лева впервые сам сел, стал подниматься с поддержкой, самостоятельно умываться, брать игрушки. Он все понимает, начал произносить первые слова! В мае сын перенес операцию, направленную на снижение спастики, улучшение движения рук и ног. Сейчас главная рекомендация врачей — проходить реабилитацию, заниматься необходимо каждый день. Но оплачивать восстановительное лечение нам сложно: сын постоянно нуждается в уходе, поэтому карьера моя завершилась, финансовые ресурсы исчерпаны. Лева очень хочет научиться ходить, бегать, прыгать, играть со сверстниками. Нам нужна ваша доброта и поддержка. Пожалуйста, помогите! — обращается Ольга Аманова к неравнодушным людям.

«У Левы детский церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития. Невролог медицинского центра «Сакура» (Челябинск) Ольга Назарова подтвердила, что мальчик нуждается в реабилитационном лечении.

Наши специалисты будут учить его захватывать руками предметы, вставать у опоры, стоять самостоятельно, также мы поработаем над улучшением ходьбы с ходунками и развитием речи, — рассказала Ольга Назарова

На курсовое лечение маленькому Леве требуется — 283 250 ₽. Помочь мальчику можно по ссылке.