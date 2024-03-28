Маленькую девочку едва не затянуло в эскалатор в ТЦ Новосибирска

Маленькая девочка едва не стала жертвой эскалатора в торговом центра на Бориса Богаткова в Новосибирске.

Услышав крик ребенка, на помощь ему бросился продавец-консультант магазина бытовой техники. Парень остановил движущуюся лестницу. Следом подбежал отец девочки.

Видеозапись инцидента попала в соцсети.

На отца малышки тут же обрушилась волна осуждения от негодующих пользователей.

— Родители где. Смотреть надо за детьми.

— Родителей лишить родительских прав

— Недопапаша!

— Так пальцы отрезать может если затянет руку в месте стыка с неподвижной частью. Не зря в метро говорят что детей нужно держать за руку а маленьких на руках.

— Повезло ребёнку. Не зажевал одежду эскалатор, могло бы хуже быть.

— Куда папаша смотрел, ребенок совсем маленький, чтобы самостоятельным быть и на лестнице кататься.