Маленькую девочку едва не затянуло в эскалатор в ТЦ Новосибирска

Маленькая девочка едва не стала жертвой эскалатора в торговом центра на Бориса Богаткова в Новосибирске.
Услышав крик ребенка, на помощь ему бросился продавец-консультант магазина бытовой техники. Парень остановил движущуюся лестницу. Следом подбежал отец девочки.
Видеозапись инцидента попала в соцсети.
На отца малышки тут же обрушилась волна осуждения от негодующих пользователей.
— Родители где. Смотреть надо за детьми.
— Родителей лишить родительских прав
— Недопапаша!
— Так пальцы отрезать может если затянет руку в месте стыка с неподвижной частью. Не зря в метро говорят что детей нужно держать за руку а маленьких на руках.
— Повезло ребёнку. Не зажевал одежду эскалатор, могло бы хуже быть.
— Куда папаша смотрел, ребенок совсем маленький, чтобы самостоятельным быть и на лестнице кататься.
Ранее редакция сообщала о горе-матери, запершей на двое суток маленького сына в съемной квартире без еды в Новосибирске.
Источник видео, скриншот видео: Телеграм-канал «АСТ-54»
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