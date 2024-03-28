25% чипсового картофеля PepsiCo закупает у новосибирских аграриев

В 2023 году новосибирское предприятие компании PepsiCo, выпускающее соленые закуски, закупило у сельхозпредприятий более 60 тысяч тонн сырья. Из них около 25% ― у аграриев Новосибирской области.

— Думаю, что этот проект будет развиваться, объем закупа расти, а сельхозпредприятия будут заинтересованы в увеличении производства чипсового картофеля, — уверен министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В 2021 году PepsiCo инвестировала около 1,8 млн. долларов в приобретение сельскохозяйственной техники для партнеров. На тот момент чипсовый картофель для компании были готовы поставлять 20 хозяйств из Сибири. Среди новосибирских предприятий, которые поставляют чипсовый картофель на PepsiCo, ― ОПХ «Дары Ордынска».

Напомним, соглашение о строительстве предприятия PepsiCo, Новосибирская область и АО «Агентство инвестиционного развития» подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Завод в Новосибирске должен был стать третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России.

Строительство завода на территории Промышленно-логистического парка компания начала осенью 2020 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 12 млрд рублей, сейчас — в 13.5 млрд. При полной загрузке его мощность должна была составить более 60 тысяч тонн готовой продукции в год: чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam».

Изначально запустить первые очереди проекта планировалось в 2021 году, позже сроки сдвинули на третий квартал 2022 года. В итоге первая очередь завода была введена в эксплуатацию летом 2023 года, вторую планировалось ввести в 2024 году.

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