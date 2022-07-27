Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»

Перечень поступающих на карту «Мир» соцвыплат расширился, сообщили в пресс-службе правительства. Уточняется, что эта мера обеспечит регулярное получение россиянами положенных им выплат без задержек и сбоев. Постановление о расширении перечня уже утверждено.

Теперь на карту «Мир» будут зачислять:

ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи;

компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан;

ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор».

Сейчас на карту «Мир» можно получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.