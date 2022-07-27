Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»

Перечень поступающих на карту «Мир» соцвыплат расширился, сообщили в пресс-службе правительства. Уточняется, что эта мера обеспечит регулярное получение россиянами положенных им выплат без задержек и сбоев. Постановление о расширении перечня уже утверждено.
Теперь на карту «Мир» будут зачислять:
Сейчас на карту «Мир» можно получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.
Фото: pixabay.com — stevepb
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