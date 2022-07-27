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Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»

  • 27/07/2022, 10:10
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Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»
Мера обеспечит регулярное получение россиянами положенных им выплат без задержек и сбоев.

Перечень поступающих на карту «Мир» соцвыплат расширился, сообщили в пресс-службе правительства. Уточняется, что эта мера обеспечит регулярное получение россиянами положенных им выплат без задержек и сбоев. Постановление о расширении перечня уже утверждено.

Теперь на карту «Мир» будут зачислять:

  • ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% совокупного дохода семьи;
  • компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг педагогов в сельской местности, членов семей погибших на службе военнослужащих или сотрудников МВД и иных категорий граждан;
  • ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор».

Сейчас на карту «Мир» можно получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.

Фото: pixabay.com — stevepb

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : соцвыплаты правительство России карта Мир


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