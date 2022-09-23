В Новосибирской области снова демонтировали памятник

Пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области в ходе мониторинга социальных сетей выявила информацию о том, что на территории села Толмачево Новосибирского района Новосибирской области неустановленным лицом поврежден памятник Солдату-освободителю.
— В публикации указывается, что памятник демонтировали ради строительства спортивного объекта, на возведение которого были выделены средства из федерального бюджета, — уточнили в ведомстве.
По данному факту следственным отделом по городу Обь Следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикации соцсетей. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
В группе Администрации Толмачевского сельсовета сообщается, что 16 сентября памятник «Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг», располагавшийся на территории школы №61, транспортировали в спец. организацию для реставрации.
— Памятник в 100-процентной целостности. После реставрации он будет установлен на благоустроенной территории администрации Толмачевского сельсовета, — подчеркивается в сообщении, опубликованном 21 сентября. — В день переноса памятника в торжественной обстановке сотрудники администрации, учителя, юнармейцы и старшеклассники школы приняли участие в акции памяти. Участники события собрали землю в две урны, чтобы в дальнейшем заложить ее в основание памятника на новой территории. Толмачевцы отдали дань светлой памяти, благодарности и огромного уважения защитникам нашей Родины.
В администрации напомнили, что перенос памятника «Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг» в Толмачево связан со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы №61. Согласно проекту здесь скоро появится спортивный комплекс, включающий в себя: круговую беговую дорожку на 200 м на четыре полосы, прямую беговую дорожку на 60 м на четыре полосы, хоккейную коробку 60х30 м с размещением футбольной площадки в летнее время, полукруглые сектора для «Воркаут», сектор для прыжков в длину с ямой с песком в зоне приземления, площадку для уличных тренажеров, баскетбольную площадка, оборудование для сдачи норм ГТО, трибуну на 100 мест.
В администрации напоминают, что вопрос переноса памятника обсуждался на встрече с жителями Толмачевского сельсовета. Соответствующее решение окончательно было принято 9 августа 2022 года.
Эта ситуация привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы.
В итоге на этой неделе застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой» вернул демонтированную стелу на прежнее место. Реставрация памятника пока не проводилась.
Ранее редакция рассказывала о скандале, который разгорелся, когда на одну из школ города планировали разместить мемориальную доску в честь новосибирца, погибшего в спецоперации.
Фото из группы Администрации Толмачевского сельсовета ВКонтакте
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