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В Новосибирской области снова демонтировали памятник

  • 23/09/2022, 16:55
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Демонтаж памятника
На этот раз, ради строительства спортивного объекта.

Пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области в ходе мониторинга социальных сетей выявила информацию о том, что на территории села Толмачево Новосибирского района Новосибирской области неустановленным лицом поврежден памятник Солдату-освободителю.

— В публикации указывается, что памятник демонтировали ради строительства спортивного объекта, на возведение которого были выделены средства из федерального бюджета, — уточнили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом по городу Обь Следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка. Следователями устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикации соцсетей. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

В группе Администрации Толмачевского сельсовета сообщается, что 16 сентября памятник «Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг», располагавшийся на территории школы №61, транспортировали в спец. организацию для реставрации.

— Памятник в 100-процентной целостности. После реставрации он будет установлен на благоустроенной территории администрации Толмачевского сельсовета, — подчеркивается в сообщении, опубликованном 21 сентября. — В день переноса памятника в торжественной обстановке сотрудники администрации, учителя, юнармейцы и старшеклассники школы приняли участие в акции памяти. Участники события собрали землю в две урны, чтобы в дальнейшем заложить ее в основание памятника на новой территории. Толмачевцы отдали дань светлой памяти, благодарности и огромного уважения защитникам нашей Родины.

В администрации напомнили, что перенос памятника «Вечная слава павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг» в Толмачево связан со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории школы №61. Согласно проекту здесь скоро появится спортивный комплекс, включающий в себя: круговую беговую дорожку на 200 м на четыре полосы, прямую беговую дорожку на 60 м на четыре полосы, хоккейную коробку 60х30 м с размещением футбольной площадки в летнее время, полукруглые сектора для «Воркаут», сектор для прыжков в длину с ямой с песком в зоне приземления, площадку для уличных тренажеров, баскетбольную площадка, оборудование для сдачи норм ГТО, трибуну на 100 мест.

В администрации напоминают, что вопрос переноса памятника обсуждался на встрече с жителями Толмачевского сельсовета. Соответствующее решение окончательно было принято 9 августа 2022 года.

демонтаж стелы

Стелу с площади Калинина могут переселить на территорию госпиталя

Напомним, ранее в Новосибирске разгорелся скандал по поводу памятного символа — стелы, установленной в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стела была демонтирована с места своей постоянной дислокации возле площади Калинина в середине августа. Официальная причина переноса объекта — благоустройство территории, прилегающей к площади Калинина, в центре которой будет установлена еще одна памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал СМИ, что стела находится на реставрации и затем будет перемещена в другое место. Пресс-служба мэрии Новосибирска также сообщала о том, что в 2022 году реставрация стелы, посвящённой 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией».

Эта ситуация привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина, который поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по факту демонтажа стелы.

В итоге на этой неделе застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой» вернул демонтированную стелу на прежнее место. Реставрация памятника пока не проводилась.

 

Ранее редакция рассказывала о скандале, который разгорелся, когда на одну из школ города планировали разместить мемориальную доску в честь новосибирца, погибшего в спецоперации. 

Фото из группы Администрации Толмачевского сельсовета ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : история Демонтаж стелы демонтаж памятника


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