В частной охранной фирме в Омске проходят обыски

Следственный комитет Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным региональным УФНС России, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ООО «Службы охраны и безопасности «Коршак», совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Компания подозревается в уклонение от уплаты налогов

По данным следствия, с 2017 до 2018 года подозреваемые, не представив налоговые декларации, уклонились от уплаты налогов на общую сумму около 39 миллионов рублей.

В настоящее время следователями в пяти офисах, а также по месту жительства заподозренных лиц проведены обыски, изъята бухгалтерская и финансовая документация, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

В 2018 году, по данным омских СМИ, фирма готовила телохранительниц для VIP-персон. Их обучали владению огнестрельным оружием, но основной упор делался на привлекательную внешность.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Службы охраны и безопасности «Коршак» зарегистрировано в Омске на улице Заводской, дом №2. Компания существует с 1997 года. С весны 2020 года гендиректором и учредителем является Сергей Пикалов. По данному адресу есть еще одно действующее — ООО «Охранное предприятие «Коршак» (директор и учредитель Олег Петрушов). Ранее здесь было зарегистрировано ЧОП «Коршак» (ликвидированное 10 ноября 2020 года).

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания недоплатила более 45 млн рублей налогов.