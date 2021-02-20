Малые формы торговли стимулируют на федеральном уровне

В конце января вышло распоряжение правительства РФ (№208-р), которым регионам и органам местного самоуправления было рекомендовано принять комплекс мер для обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров. Письмо подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В числе рекомендаций: содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках. Правительство также рекомендовало органам власти на местах продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов и содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов всех форм торговли, в том числе НТО. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления было рекомендовано в течение двух месяцев разработать и принять нормативные правовые акты, прописывающие эту работу. До 1 апреля регионы должны подать на федеральный уровень информацию о выполнении распоряжения.

12 февраля Минпромторг РФ опубликовал протокол совещания. В документе подчеркивается, что выполнение распоряжение правительства (№208-р) в 2021 году отнесено к списку важнейших работ для исполнительной власти регионов. Одним из пунктов решений, прописанных в протоколе, является существенное расширение схемы размещения нестационарных торговых объектов, оперативное удовлетворение заявок предпринимателей на получение новых мест для торговли. Доклад о проделанной работе субъекты федерации также должны предоставить до 1 апреля 2021 года, а далее — ежеквартально. Мониторинг за исполнением распоряжения возложен на «ОПОРУ РОССИИ» и Ассоциацию малоформатной торговли.

— В тех регионах, где есть наши представители, мы будем принимать активное участие в работе, связанной с реализацией распоряжения Михаила Мишустина. Сейчас я готовлю предложения от предпринимательского сообщества на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В документе будет прописано наше видение тех мер, которые необходимо предпринять, чтобы регион был в числе лидеров среди субъектов РФ по выполнению распоряжения федерального правительства, — рассказала Infopro54 вице-президент Ассоциации малоформатной торговли России, исполнительный директор реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

— В нашем обращении около 10 предложений. Одно из них: введение моратория на демонтаж НТО до 2024 года для тех предпринимателей, которые производят оплату за фактическое размещение объекта на основании договора, — говорит Кошелева. — Это необходимо для восстановления экономики. Речь идет о тех предпринимателях, кто оказался в ловушке в связи с несовершенством законодательства. Даже если у них завершились договоры, которые муниципалитеты сейчас отказываются продлевать под самыми разными предлогами, они продолжают исправно платить аренду, исполнять обязательства по уборке территории. Они должны продолжать свою деятельность, так как вносят налоги в бюджет, обеспечивают занятость и т.д. В развитии малых торговых форматов заинтересованы и местные производители, и потребители — это комфортная среда и фактор, сдерживающий цены, а также доступ к свежим, натуральным продуктам наших местных предпринимателей, производителей.

Она пояснила, что все регионы уже должны были получить эти документы из Минпромторга РФ и правительства. По ее словам, в рамках исполнения распоряжения профильные министерства субъектов федерации будут координировать работу органов местного самоуправления в вопросах организации торговли.

Собеседник Infopro54 отметила, что в распоряжении правительства РФ прописан широкий спектр малых форматов торговли, которые рекомендуют развивать регионам.

— Понятно, что в части субъектов федерации большее распространение получили рынки, где-то ярмарки. У нас в Новосибирске была хорошо развита сеть НТО, но за последние 5 лет почти 2000 объектов были выведены за рамки схемы размещения, — констатирует Кошелева. — Для сравнения: в Калининградской области договоры на размещение НТО заключены на 25 лет, и для предпринимателей этого региона потеря мест работы на фоне провала в экономике сегодня неактуальна, их интересы защищены на уровне местного и регионального законодательства.

Напомним, тема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Новосибирске уже несколько лет является камнем преткновения между мэрией города и бизнесом. Предприниматели несколько раз выходили на пикеты против сноса НТО. Особенно ситуация обострилась после того, как мэрия приступила к разработке концессии по «Умным остановкам». Предпринимателей предупредили о сносе около 250 павильонов.