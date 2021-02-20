Проектную документацию для ремонта октябрьского моста разработает «Трансстройпроект»

В Новосибирске подведены итоги тендера на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста. Начальная цена контракта составляла 28,4 млн рублей.

Согласно протоколу подведения итогов конкурса, в нем приняли участие две копании: ООО «Трансстройпроект» и ООО «Интермост». Компания «Интермост» предлагала выполнить работы за 19,8 млн рублей. Но набрала 62,2 балла и уступила конкуренту.

Московская компания «Трансстройпроект» стала победителем тендера, набрав 88 итоговых баллов комиссии. Работы будут выполнены за начальную стоимость контракта.

Напомним, «УЗСПТС» объявило тендер на разработку проектной документации для ремонта Октябрьского моста 10 февраля.

Планируется, что в рамках ремонта Октябрьского моста будут отремонтированы пролетные строения, опорные части, проезжая и пешеходная части, ограждения и освещение, ливневая канализация и троллейбусная контактная сеть.