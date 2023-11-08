Малыгинский рынок проверили сотрудники Роспотребнадзора Новосибирской области

Жители Малыгинского жилмассива добились внимания со стороны контрольно-надзорных органов к несанкционированному рынку рядом с кладбищем «Клещихинское» и полигоном ТКО «Левобережный». Об этом сообщает Центр правовых инициатив потребителей.

Рынок проверили сотрудники Роспотребнадзора региона.

― На территории были расположены 130 грузовых автомобилей с плодоовощной продукцией. В момент обследования осуществлялась реализация, погрузка плодоовощной продукции с грузовых автомобилей в легковые автомобили. Складские помещения на момент проведения осмотра были закрыты. Территория вокруг грузовых автомобилей грязная, ― говорят общественники.

В октябре 2023 года был проведен рейд по выявлению незаконной торговли и нарушения миграционного законодательства. Сейчас с нарушителями разбираются, а собственника и арендатора участка вызывали в налоговую для объяснений.

Также на данный момент проводятся мероприятия с частной охраной, которая занимается наведением порядка на данном участке.

Общественники надеются на ликвидацию незаконного рынка, однако отмечают, что окончательные выводы об эффективности работы правоохранителей делать рано.

― Сейчас получили ответы. Сезон заканчивается на этом рынке, будем смотреть какая будет реакция. И конечно мы будем действовать дальше. Мы будем добиваться полной ликвидации рынка, ― рассказала Светлана Федченко.

Напомним, в августе 2023 года по заявлению инициативной группы граждан проверки Малыгинского рынка проводило Управление Росреестра Новосибирской области, по результатам которых от собственника территории потребовали прекратить складирование ТКО и остатков плодоовощной продукции на расположенный рядом земельный участок, являющийся федеральной собственностью, со сроком исполнения до 29 декабря 2023 года.

Также рынок проверяли ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» и прокуратура Новосибирского района.

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