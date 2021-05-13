Как самозанятым вернуть налоги за 2020 год — инструкция от менеджера платформы Рокет Ворк

Самозанятые граждане обязаны уплачивать 4% от дохода при работе с физическими лицами, и 6% от дохода, получаемого с юридических лиц. Также закрепляет годовое ограничение на доход в 2,4 миллиона рублей. Однако, пандемия коронавируса, внесла некоторые коррективы, и государство приняло решение помочь плательщикам НПД из-за снижения доходов граждан. Сегодня, мы расскажем, как вернуть налоги самозанятым, и какие ещё меры поддержки работают в отношении плательщиков НПД.

Какие меры поддержки ввело государство для самозанятых

Чтобы более подробно разобраться в данном вопросе, мы обратились к специалистам платформы РокетВорк, которые нам поведали о всех нюансах. На сегодняшний день, часть самозанятых уже получили помощь от государства. Так в мае 2020-го года, было подписанопостановление, о назначении субсидии для плательщика НПД, в объеме уплаченной пошлины, а за 2019 год. Также ФНС объяснили, как именно будет осуществляться возврат уплаченных средств, и что подразумевается под названием «налоговый капитал» который положен самозанятым.

Так налоговый капитал, представляет бонус в размере МРОТ (12 130), за счет данного капитала, самозанятые могли оплачивать налоги или задолженности в автоматическом режиме. В случае если Вы не успели воспользоваться погашением налогов в 2020-ом году, данная сумма переносится на 2021-ый год. То есть, если Вы не получали дохода с июля 2020-го года, то на Вашем счету все ещё есть 12 тысяч для уплаты налогов.

Налоговый капитал доступен не только самозанятым гражданам, зарегистрированным до июля 2020-го, а и новым плательщикам НПД.

С первого января нынешнего года, остаток налогового вычета применяется по новым правилам, и позволяет снизить размер налога с 4 до 3% при работе с физическими лицами, и с 6 до 4% при работе с ИП или юрлицами.

Как самозанятым получить возврат налога

Для возврата налога, самозанятым не нужно было подавать в налоговую никаких заявлений или прочих документов. Вся процедура проводится в автоматическом режиме, при помощи привязки банковской карты. Несмотря на то, что в нынешнее время все зарегистрированные плательщики НПД уже получили свои выплаты, не исключено, что в ближайшее время, будет введена повторная помощь от государства, а поэтому мы рекомендуем подготовится к ней заранее. Для этого, заблаговременно привяжите свою карту к приложению «Мой налог»

Инструкция привязки карты к приложению «мой налог»:

Скачайте или обновите приложение «Мой налог» с помощью Гугл Плей или АппСтор;

Войдите в свою учетную запись, введя ИНН и пароль (или же используйте номер телефона, который привязан к приложению);

Найдите размер «Прочее» и выберите пункт «Платежи»;

Если карта ещё не привязана, будет доступен пункт «добавить карту»

Если Вы используете старую версию приложения, карту нужно добавлять в меню «Настройки»

Введите данные карты.

Если все сделано правильно, Вы увидите надпись: «Карта успешно добавлена», а система проверит карту сняв с неё сумму размером в 1 рубль.

Иногда, для подтверждения платежей по карте, необходимо заходить в приложение Вашего банка и подтверждать согласие на снятие средств. Также проверьте, чтобы в настройках Вашей карты, в мобильном банковском приложении был установлен правильный лимит Интернет-оплат, который не будет составлять сумму меньшую чем размер выписанного налога в дальнейшем.