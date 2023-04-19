В Сибирском Сбербанке резко вырос объем кредитования частного домостроения

— По итогам первого квартала 2023 года розничный кредитный портфель Сибирского Сбербанка составил рекордные 1,1 трлн рублей. Мы практически на 46% превысили показатели прошлого года по выдаче ипотеки, не смотря на высокий спрос на жилищные кредиты в январе-марте 2022 года, — заявил на пресс-конференции председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Банк активно финансирует застройщиков по строительству жилья в рамках проектного финансирования, а также использует программы господдержки при выдаче ипотеки: по этим программам сегодня выдается около 90% ипотек на первичном рынке. Более 50% заявок на ипотеку сегодня поступает через платформу Сбера ДомКлик.

— Треть всего нашего ипотечного портфеля — это программы господдержки. В перспективе, при сохранении таких же объемов, мы сможем поддерживать высокие темпы ввода жилья, — комментирует Солнцев.

В 1 квартале 2023 года банк выдал в 9 регионах Сибири жилищные кредиты на 64,3 млрд рублей. В целом ипотечный портфель Сибирского банка приблизился к 700 млрд.

Активно растет рынок ИЖС. По итогам первого квартала 2023 года ипотечный портфель банка по ИЖС составил 1.7 млрд рублей. По сравнению с 1 кварталом 2022 года он вырос в 6.5 раза. Дмитрий Солнцев объяснил этот рост появлением льготных программ финансирования ИЖС.

Фото предоставлено пресс-службой банка. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк