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В Сибирском Сбербанке резко вырос объем кредитования частного домостроения

  • 19/04/2023, 18:05
В целом за 1 квартал 2023 года банк выдал ипотеку на 64,3 млрд рублей.

Сибирский Сбербанк, кредиты, частное домостроение недвижимость, ипотека— По итогам первого квартала 2023 года розничный кредитный портфель Сибирского Сбербанка составил рекордные 1,1 трлн рублей. Мы практически на 46% превысили показатели прошлого года по выдаче ипотеки, не смотря на высокий спрос на жилищные кредиты в январе-марте 2022 года, — заявил на пресс-конференции председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Банк активно финансирует застройщиков по строительству жилья в рамках проектного финансирования, а также использует программы господдержки при выдаче ипотеки: по этим программам сегодня выдается около 90% ипотек на первичном рынке. Более 50% заявок на ипотеку сегодня поступает через платформу Сбера ДомКлик.

— Треть всего нашего ипотечного портфеля — это программы господдержки. В перспективе, при сохранении таких же объемов, мы сможем поддерживать высокие темпы ввода жилья, — комментирует Солнцев.

В 1 квартале 2023 года банк выдал в 9 регионах Сибири жилищные кредиты на 64,3 млрд рублей. В целом ипотечный портфель Сибирского банка приблизился к 700 млрд.

Активно растет рынок ИЖС. По итогам первого квартала 2023 года ипотечный портфель банка по ИЖС составил 1.7 млрд рублей. По сравнению с 1 кварталом 2022 года он вырос в 6.5 раза. Дмитрий Солнцев объяснил этот рост появлением льготных программ финансирования ИЖС.

Фото предоставлено пресс-службой банка. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : частное домостроение недвижимость сибирский Сбербанк кредиты ипотека


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