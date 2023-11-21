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Солист новосибирского НОВАТа стал лауреатом премии «Онегин»

  • 21/11/2023, 12:12
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Солист новосибирского НОВАТа стал лауреатом премии «Онегин»
Его оценили в номинации «Мастер сцены».

Ведущий солист оперной труппы НОВАТа Алексей Зеленков стал лауреатом VIII Национальной оперной премии «Онегин», сообщили в пресс-службе театра.

Жюри были восхищены Зеленковым в партии Григория Грязного в опере «Царская невеста» Римского-Корсакова. За это он был отмечен в номинации «Мастер сцены».

Отметим, что это третья награда солиста за карьеру.

Напомним, что пианист из Новосибирска Герман Уколов одержал победу на международном конкурсе WPTA International Piano competition 2023. На этом конкурсе ему присуждена Первая премия. Уколов показал жюри видеозапись фортепианного концерта Рахманинова.

Ранее редакция сообщала о том, что преподавателю НГУ Екатерине Кузнецовой вручили премию «Человек года».

Фото со страницы НОВАТа в ВКонтакте.

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : солист премия Онегин НОВАТ


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