«Мама, это он!»: мигрант вылавливал в Новосибирске девочек, домогался и предлагал стать их парнем

После того, как в Хилокском жилмассиве разогнали нелегальных торговцев, а сам стихийный рынок переместился в новую локацию, многие гости из ближнего зарубежья «рассеялись» по близлежащим микрорайонам. Одному из тех, кому «повезло», стал Южно-Чемской. Так, жители ЖК «Матрёшкин двор» пожаловались «Русской Общине» на оккупацию ценнейшими для российской экономики специалистами спортивных площадок и домогательства к несовершеннолетним с их стороны.

— Каждый день приходит по 20-30 человек взрослых иностранцев в наш двор, играют на спортивных площадках и выгоняют оттуда наших детей, не дают им играть на детской площадке, — рассказала местная жительница.

Пару недель назад один из приезжих стал проявлять особый интерес к детям. Родители, расспросив дочерей, были шокированы тем, что с ними обсуждал смуглый незнакомец.

— На протяжении двух последних недель на площадку приходит молодой человек узбекской национальности, пристаёт к девочкам 12-14 лет, просит их номер телефона, предлагает стать их парнем и зовёт к себе в гости. Всё это время мы пытались его выловить. Каждый раз он убегал, — поделилась подробностями женщина.

1 августа мигрант перешёл к решительным действиям — подкараулив 14-летнюю школьницу, он забежал за ней в подъезд, зажал её в тупике лестничной площадки и стал домогаться. От насилия ребёнка спасла случайно зашедшая в подъезд соседка. Мужчина отвлёкся, что позволило девочке вырваться и убежать от педофила.

— Дочь была в полном ступоре, не могла закричать. Она подбежала ко мне и сказала: «Мама, это он». Мы тут же подскочили, но он успел убежать, — поделилась подробностями мама пострадавшей школьницы.

Женщина обратилась в полицию, а местные жители помогли найти «логово» извращенца. Однако Джахавира (именно так зовут любителя маленьких девочек) дома не оказалось. Правоохранителей встретили четверо его товарищей. Выяснилось, что мигранты проживали в квартире без ведома собственника — для него это оказалось неожиданностью.

— Всех их ждёт административное наказание за нарушение миграционного законодательства, — пояснили в «Русской Общине».

Общественники надеются, что эту ситуацию предадут огласке, а правоохранительные органы не оставят это без внимания и Джахавиру не удастся уйти от ответственности.

Ранее жители жители посёлка в Новосибирской области едва не устроили самосуд над мигрантом-насильником, жертвой которого стала 17-летняя девушка.