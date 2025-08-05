Заказчики погасили долги перед предпринимателями в Новосибирске на 600 млн рублей

После вмешательства прокуратуры Новосибирском области перед бизнесом погашена задолженность по публичным контрактам на сумму свыше 610 млн рублей. Об этом прокурор региона Александр Бучман сообщил на оперативном совещании, подводя итоги ведомства в первом полугодии 2025 года.

Как уточнили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Infopro54, 2,4 млн выплатили подрядчикам уголовно-исполнительные учреждения, 600 тысяч — медицинские. Остальная сумма пришлась на контракты, связанные с ЖКХ.

Например, в июле по требованию прокуратуры предприятие, оказывающее услуги ЖКХ гражданам и юрлицам в Барабинске, выплатило задолженность за поставку электроэнергии.

В Доволенском районе предприятие, оказывающее услуги в сфере теплоснабжения, обязали погасить долги перед подрядчиками в размере 13,8 млн рублей за поставку каменного угля.

В мае главу Татарского муниципального округа обязали оплатить муниципальный контракт за разработку дизайн-проекта пешеходной зоны в Татарске и контракт за внесение изменений в проектно-сметную документацию по системе водоснабжения, а ГБУЗ «Здвинская ЦРБ» рассчитаться с предпринимателем за поставку канцелярских товаров и т.д.

В ведомстве уточнили, что все руководители заказчиков, задержавшие расчеты с предпринимателями, привлечены к административной ответственности.

В Искитимском районе задержка по оплате муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета привела к возбуждению уголовного дела.

Стоит отметить, что вопросы, связанные с оплатой задолженности по публичным контрактам регулярно поднимаются на встречах прокуратуры с представителями предпринимательского сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик через суд получил деньги за муниципальный контракт в Новосибирске.