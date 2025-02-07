«Мама, я попал в беду»: двух телефонных мошенников осудили под Новосибирском

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум жителям Новосибирска по делу о телефонном мошенничестве.

Суд установил, что подсудимые, действуя по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, которое координировало их действия через интернет-мессенджер, собрали персональные данные пожилых людей и их близких, проживающих в Маслянинском, Ордынском, Краснозерском и Карасукском районах Новосибирской области, а также в Алтайском крае.

Преступники звонили на мобильные телефоны потерпевших, представляясь сотрудниками полиции. Они сообщали им заведомо ложную информацию о том, что их близкие родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.

Подсудимые убеждали потерпевших передать им наличные деньги, чтобы «урегулировать ситуацию». В результате их действий 10 потерпевшим был причинён ущерб на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

— Суд с учетом мнения прокурора и в зависимости от роли в совершении преступления назначил виновным от 3 лет до 3,2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении суда.

Ранее редакция сообщал о том, что вынесен приговор экс-замглавы новосибирской колонии за поборы с заключенных. Свободолишенные закупали стройматериалы и ремонтировали кабинет начальника ИК.