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Проектировщика Дзержинской линии метро выбрали в Новосибирске

  • 07/02/2025, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Проектировщика Дзержинской линии метро выбрали в Новосибирске
На тендер были поданы две заявки

В мэрии Новосибирска подвели итоги торгов по выбору подрядчика для разработки проектной документации продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена и строительства левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща».

Судя по тендерной документации, на торги были поданы две заявки. Стартовая цена контракта составляла 133,6 млн рублей. В ходе торгов она была снижена до 104 миллионов. Победитель торгов пока не называется.

Напомним, конкурс по разработке проектной документации участка продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена «Строительство левого перегонного тоннеля станция «Золотая Нива» — станция «Берёзовая роща» объявили 29 декабря, в последний рабочий день 2024 года. Ориентировочная протяженность проектируемого участка — 528 метров. Перегонный тоннель соединит станции «Золотая Нива» и «Березовая роща». На разработку проектной документации выделено 133,6 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска. Стоимость строительства Дзержинской линии метро в Новосибирске (с применением укрупненных нормативов цены) составляет почти 3 млрд рублей (2 908 992 000 рублей), говорится в документе, размещенном на сайте госзакупок.

Первоначально документы от потенциальных участников конкурса принимались до 14 января, потом до 21, а затем до 3 февраля.

В конце декабря 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев говорил о том, что документация для конкурса проработана достаточно глубоко. Кроме того, специалисты муниципалитета изучали компетенции проектировщиков в Москве и Санкт-Петербурга, встречались с китайскими партнерами, с экспертами из «Минскметропроекта».

Глава региона также отмечал, что в Новосибирске нет специалистов с необходимыми компетенциями для проектирования и строительства метро, поэтому он предложил городу обратить внимание на московских и белорусских проектировщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что интерес к проектированию и строительству метров в Новосибирске также проявляют китайские компании. Об этом в июле сообщали представители China Railway Tunnel Group (CRTG).

Фото infopro54, автор: Евгения Серегина.

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Метро Новосибирска


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