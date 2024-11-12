В мэрии Новосибирска рассказали, когда установят главную ёлку в городе

В мэрии Новосибирска озвучили сроки установки главной новогодней ёлки в городе.

— Установка и оформление ели будут завершены к 1 декабря 2024 года. Оформление новогодних пространств в Театральном и Первомайском скверах, в парке «Арена» и на улице Ленина началось с 10 октября 2024 года. Все монтажные работы планируется завершить к 1 декабря 2024 года, — пояснили Atas.Info в городском департаменте культуры, спорта и молодёжной политики.

В администрации добавили, что точный график установки и оформления новогоднего символа находится в разработке и будет зависеть от погоды.

Другие площадки Новосибирска власти обещают подготовить для празднования Нового года к 20 декабря.

Напомним, в связи с подготовкой к Новому году и проведением праздничных мероприятий улица Ленина в центре города временно стала пешеходной. Ограничение для движения транспорта продлится до 10 февраля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новогодние ёлки в 2024 году подорожают на 10-20 процентов. Если прошлой зимой праздничное дерево можно было купить в среднем за 1000 рублей за метр, то в этом году метр хвойной красавицы обойдётся в 1200-1500 рублей.