Дом-музей Кондратюка прошёл проверку Госстройнадзора в Новосибирске

В скором времени распахнёт свои двери музей, посвящённый Ю.В. Кондратюку — человеку, который заложил основы космонавтики. Итоговую проверку на объекте провели инспекторы Стройнадзора Новосибирской области.

В рамках проекта реконструкции здания был добавлен дополнительный уровень. На нём частично расположатся фонды хранилища и технические службы.

Специалисты восстановили четыре выставочных помещения на первом и втором этажах, а также создали пространство для проведения мероприятий и выставок.

В процессе финальной инспекции специалисты тщательно осмотрели выставочные пространства, рабочие помещения, а также подвальные и чердачные зоны. Особое внимание было уделено оценке состояния вентиляционной и форточной камер, а также обеспечению пожарной безопасности.

— Музей прошёл проверку без замечаний и готовится к получению заключения о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. После этого на объект будет выдано разрешение на ввод у эксплуатацию и он сможет открыть свои двери для посетителей, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним осенью Музей Новосибирска искал человека, который внешне похож на Юрия Кондратюка для создания видеоматериалов для обновлённой экспозиции в «Доме Кондратюка».

Кроме того, Дом-музей Кондратюка пополнил коллекцию капсулой спутника-шпиона. Ее при реставрации здания поместили в зал через разобранную крышу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске дом-музей Юрия Кондратюка планируют открыть для посетителей в декабре.