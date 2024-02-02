Манулы вышли принимать солнечные ванны в Новосибирском зоопарке

Потепление пришло в Новосибирск. Некоторые животные в зоопарке уже почувствовали приближение весны и активизировались. Например, манулы решили покинуть свой теплый домик и встретить первые теплые лучи солнца. Обычно дикие коты предпочитают не показываться на глаза посетителей.

Появление на публике манулов удалось заснять постоянной гостье зоопарка Анне Новиковой. Она сняла на свою камеру трех манулов. Один из вышедших — самый взрослых манул зоопарка: Караганда.

— Ему 13 лет, — рассказала Анна Новикова в видео на платформе YouTube.

На кадрах один из манулов точит свои коготки, а другие просто ловят теплые солнечные лучи. Один из принимающих солнечные ванны, залез на своей домик для большей близости к солнцу.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк Новосибирска снял на видео манулов, которые радуются первому снегу.