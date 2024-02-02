Повышенный налог на имущество насчитали в 2024 году компаниям Новосибирска

В 2024 году новосибирские компании столкнулись с тем, что департамент имущества и земельных отношений области включил их нежилые помещения и здания в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база на имущество определяется исходя из кадастровой стоимости. Как пояснил Infopro54 президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП), генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин, в 2023 году такие обращения были единичны, в 2024-м их количество резко выросло.

— Если недвижимость облагается по остаточной балансовой стоимости, то налоговая база достаточно низкая — 2,2% от рыночной цены. Если объекты переводят на налогообложение по кадастровой цене, то налог вырастает в десятки раз. К примеру, собственник одного из предприятий сообщил, что в прошлом году платил 1 млн рублей за объект, а в этом году — 20 млн рублей, — пояснил Карпекин. — За последнее время у многих предприятий области и так выросли платежи по налогам из-за пересмотра кадастровой стоимости недвижимого имущества. Сейчас они получили новые проблемы и вынуждены платить повышенный налог.

По его словам, департамент имущества области далеко не всегда вносит в перечень объекты, которые действительно подлежат обложению налогом на имущество по кадастровой цене. Причиной включения нежилых помещений в перечень, возможно, стало то, что на территории этих компаний были выявлены помещения/корпуса, в том числе арендуемые другими коммерческими организациями для оказания услуг по бытовому обслуживанию или другому коммерческому использованию.

— На наш взгляд, департамент мог формально подойти к осмотру и изучению технических/корпоративных документов для определения назначения использования помещений, зданий, без полноценного фактического исследования деятельности таких компаний, — рассуждает Карпекин. — Уполномоченными органами не всегда учитывается реальная деятельность организаций: виды деятельности, сходные с бытовым обслуживанием, могут являться частью большего производственного процесса, не относимого к такой категории; ОКВЭД владельца недвижимости может не совпадать с реальной деятельностью и т.д.

Эксперт не исключает, что собственники недвижимости в такой ситуации будут обращаться в суд для исключения имущества из перечня. При этом он рекомендовал предприятиям проанализировать договоры по арендным отношениям, актуализировать инвентаризационные документы и сведения в ЕГРН, чтобы не доводить дело до суда. Сергей Карпекин напомнил, что перечень объектов налогообложения департамент обновляет ежегодно.

По данным Минфина Новосибирской области, по налогу на имущество организаций в этом году в бюджет региона должно поступить 12 млрд рублей.

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