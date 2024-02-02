«Это страшный человек»: уголовник похитил многодетную мать в Новосибирске и не отпускает ее домой

В Новосибирске 22 января исчезла молодая женщина Екатерина Понамарева. Сибирячку многие помнят по активности в СМИ в связи с проблемой Хилокского треугольника в городе. Катя активно боролась против мигрантов, которые одолевали жителей улицы Малыгина, а также критиковала вечно дымящуюся свалку. Семья сибирячки в итоге добилась расселения из аварийного дома на Малыгина и в прошлом году вместе с детьми переехала в новый дом на Юго-Западном жилмассиве.

Казалось бы, что жизнь наладилась, но вдруг женщина исчезла. Журналист пообщался со знакомыми и родственниками Екатерины, которые считают, что сибирячка сейчас в опасности. Подробнее ― в материале Infopro54.

Ушла к подруге и не вернулась

35-летняя Екатерина живет вместе с мамой и детьми в просторной квартире. В тот день, 22 января, женщина сказала, что пойдет в гости к своей знакомой. Мама, конечно, была против дочкиного общения с этой неблагополучной женщиной, но Катя уже в таком возрасте, что сама решает, как ей поступить.

― Я много раз говорила ей не общаться с этой Таней*, она гулящая. Катя знает ее с детства, поэтому иногда они встречались. Я даже с Таней разговаривала, чтобы она отстала от моей дочери, ― рассказывает Елена Калугина.

Никаких ссор и проблем в семье накануне пропажи не было. Катя бы обязательно вернулась домой, потому что знала, что ее ждут дети.

Елена не спала всю ночь. Она бы рада была позвонить дочке, но та перед уходом забыла телефон дома. Уже утром женщина начала свои поиски, подняла всех друзей и знакомых, но никто ей толком не мог сказать, где Екатерина.

Собственное расследование

Мать написала заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры сообщества «Лиза Алерт», они разослали ориентировки и ждут новостей.

Между тем Елена выяснила, что из квартиры подруги Катя уходила с 51-летним Олегом. В подъезде их поджидал еще один мужчина, похожий на мигранта. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он сказал: «О, Аллах!». На кадрах заметно, что женщина в каком-то измененном состоянии, попутчик крепко держит ее под руку.

― Я выяснила, что это за мужчина с ней. Все его знакомые говорят, что он страшный человек. Олег отсидел за убийство трех девушек 15 лет в тюрьме в Куйбышеве. Якобы с ним Катю уводил его бывший сокамерник. А потом по району поползли слухи, что моя дочь добровольно ушла жить к этому мужику. Но я не верю совершенно. Катя бы никогда не бросила своих детей, она хорошая мать. Она знает, что ребятишки волнуются и ждут ее. Если бы все было в порядке, то она нашла бы способ со мной связаться и успокоить, ― рассказывает Infopro54 Елена Калугина.

Многие знакомые женщины с улицы Малыгина, где Катя прожила очень долго, тоже хорошо о ней отзываются.

― Катя не гулящая, не злоупотребляет спиртным. Она всегда со своими ребятишками. Два года назад произошло горе, погиб муж. Катя тогда как раз носила под сердцем четвертого ребеночка. Но ее сильно поддержали родители, она родила и воспитывает сама. Всегда видели, что старшую девочку встречала и провожала по нашему неспокойному району в школу, за младшими следила. В голове не укладывается, что она могла бросить детей. Скорее всего ее где-то насильно держат и не отпускают домой, ― говорит бывшая соседка семьи Светлана.

«Убери поиск. Катя у меня»

Через несколько дней после исчезновения женщины ее матери прислал голосовое сообщение тот самый Олег.

― Он сказал: «Мать, привет! Катя у меня, убери поиск». А потом пообещал, что приедет и заберет детей. Я конечно спросила, где моя дочь, какой адрес дома, но он не ответил. Теперь вообще этот номер, с которого пришло сообщение не отвечает. Я думаю, что она у него не по своей воли. Что ее может связывать с уголовником? Может ее там чем-то опаивают, наркотики применяют? Понятно, что детей я никому не отдам. Мне хочется найти дочку, ― со слезами рассказывает Елена.

Официально правоохранительные органы занимаются поиском пропавшей Понамаревой. Но за 12 дней им так и не удалось установить ее местонахождение.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно об исчезнувшей сибирячке, то просим вас сообщить об этом по номеру телефона горячей линии поискового отряда или обратиться в редакцию.