«Манжерок» готовится увеличить турпоток в 4 раза

— Новый подъемник на гору Малая Синюха, который мы запустили сегодня, пока в несколько раз превышает потребности пиковой нагрузки горно-лыжного курорта (ГЛК) «Манжерок». Его пропускная способность составляет 2400 человек в час. В 2019 году, по нашим расчетам, курорт посетят около 220 тысяч гостей — это 10% всего турпотока в регион. Благодаря новому подъемнику, а также дальнейшему развитию ГЛК, через 4-5 лет количество туристов должно увеличиться в 4 раза: до 800 тысяч в год, — сообщил по время пресс-тура президент ПАО Сбербанк Герман Греф.

По старой неотапливаемой канатной дороге туристы поднимались на гору в течение 30-40 минут. Зимой это было довольно суровым испытанием. На новом подъемнике австрийской фирмы ООО «Доппельмайр Раша» (Дочерняя компания австрийского Ropetrans International GmbH. — Ред.), оснащенном 82 подвесными восьмиместными кабинами, путь наверх занимает 6-8 минут. Дорога практически бесшумна, а сам подъем становится более комфортным и безопасным. Сегодня еще один подобный подъемник в России есть только в Сочи. Объем инвестиций в канатную дорогу, а также в развитие инфраструктуры курорта составил около 1,4 млрд рублей.

— В наших ближайших планах: взять в концессию (Принцип финансирования 50% на 50% совместно с правительством Горного Алтая. — Ред.) формально построенный путепровод-водопровод и сделать систему оснежения. Она будет готова к следующему зимнему сезону, — рассказал Герман Греф. — Кроме того, мы планируем привести в порядок озеро Манжерок. Сейчас оно находится на грани экологической катастрофы: система очистки не построена, а подрядчики, вытащив водоросли и тину, бросили их на площадке, закрыв дренаж.

Напомним, федеральный бюджет уже выделял средства для строительства системы оснежения на горе Малая Синюха и приведения в порядок озера Манжерок. Средства были «освоены», но прописанные в проекте работы так и не выполнены. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Для Сбербанка курорт «Манжерок» — непрофильный актив, который в виде залоговой массы оказался в портфеле банка в начале 2000-х. Греф напомнил журналистам, что банк неоднократно пытался найти для него инвестора, но позже решил реализовать проект самостоятельно, окупить вложенные средства и уже потом предлагать профильным покупателям.

Сейчас совместно с правительством республики банк прорабатывает проект дальнейшего развития знакового для Алтая курорта «Манжерок». В частности, на горе Малая Синюха планируется построить стеклянную смотровую площадку с рестораном и создать торговые места для малого бизнеса. У подножия запланировано строительство следующей очереди отельного комплекса/санатория. На площадке будет создаваться инфраструктура для размещения туристов с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей.

— Одно из условий проектирования курорта: максимальное уважение и сохранение природы, бережное отношение к экологии, имплементация традиций, алтайских элементов архитектуры в комплекс. Мы постараемся все это соединить, так как понимаем, что гости приедут сюда не только на горный курорт, но и для того, чтобы почувствовать, что такое Горный Алтай, познакомиться с его культурой, — говорит Греф. —Разработчиком архитектурно-градостроительной концепции курорта является австрийская компания Coop Himmelb(l)au, входящая в десятку лучших архитектурных бюро мира.

По предварительным оценкам, реализация всех намеченных планов потребует нескольких миллиардов рублей инвестиций. Проект курирует группа специалистов, создававших «Горки Город» в Сочи.

— Хочу сказать, что мы планируем делать «тяжелые» инвестиции в инфраструктурные объекты, которые станут точкой роста для малого бизнеса региона. По нашим оценкам, туризм — самая мультипликативная отрасль для создания бизнеса. Речь может идти о нескольких тысячах новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию прилегающих к курорту поселков, — говорит президент Сбербанка. — На самом курорте будут созданы около 500 рабочих мест, а так как мы предъявляем высокие требования к сервису, то параллельно уже создаем программу обучения персонала.

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин также отметил, что в регионе, благодаря Сбербанку, появится новый рекреационный проект — точка притяжения туристов, а это новые рабочие места, налоги в бюджет. При утвержденном в правительстве республики плане роста турпотока на 7-10% ежегодно только один «Манжерок» обеспечит прирост на 30%. Кроме того, рост турпотока активизирует развитие сельского хозяйства в регионе для обеспечения качественного питания гостей.

— ГЛК «Манжерок» — курорт всесезонный. Летом тут активно катаются на горных велосипедах. В этом году на территории курорта был построен и успешно запущен крупнейший байк-парк в России — комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах («даунхилл»). Думаю, что в перспективе здесь появятся много «черных», «голубых» и «зеленых» трасс, — надеется Олег Хорохордин. — С зимним туризмом здесь пока проблема, но мы хотим предложить Сбербанку провести на ГЛК знаковое зимнее мероприятие, скорее всего, в феврале. Сейчас ведем соответствующие переговоры.

Инвестиционный проект развития курорта «Манжерок» — один из крупнейших в области туризма и рекреации на территории России. Сегодня здесь работают гостиничный комплекс, кресельный и бугельный подъемники, горнолыжные трассы на 1050 м и 275 м, а также водозабор и инженерные сети. Инвестиции в эти объекты составили около 2 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой банка