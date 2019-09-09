В Новосибирской области растет количество зарегистрированных прав

Общее количество совершенных управлением регистрационных действий за отчетный период выросло на 7% и составило 357,8 тысячи, по сравнению с 335,2 тысячами за аналогичный период 2018 года. За 8 месяцев 2017 года управлением было совершено более 316 тысяч регистрационных действий, это на 17% меньше, чем в текущем году, сообщили в ведомстве.

В августе текущего года количество регистрационных действий сократилось на 5%, и составило 47,7 тысячи по сравнению с 50,3 тысячами в августе 2018 года. В июле текущего года eправлением совершено более 49 тысяч регистрационных действий.

— Количество зарегистрированных прав на жилые помещения за истекший период 2019 года увеличилось на 5,5% и составило 112 тысяч по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года — 106 тысяч. Количество зарегистрированных прав на земельные участки — составили немногим более 60 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 59,6 тысячи, — уточнили в Росреестре.

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