Марафон по финансовой грамотности для студентов стартовал в НСО

ВТБ запускает серию образовательных марафонов для студентов высших и средних специальных учебных заведений. В 2025 году планируется проведение свыше 130 подобных мероприятий по всей стране, посвященных вопросам финансовой безопасности, персональному бюджетированию, кредитованию и основам инвестирования.

Первая волна марафонов началась 3 марта в восьми регионах, включая Белгородскую, Архангельскую, Тульскую и Новосибирскую области, Удмуртию, Забайкальский и Камчатский края, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Участники получат практические навыки в финансовой сфере и будут соревноваться за звание лучшего в регионе. Победители будут отмечены наградами.

Каждую неделю к марафону будут присоединяться новые регионы. Мероприятия интегрированы в учебный процесс и приурочены к весеннему и осеннему семестрам.

Ольга Дергунова, заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ, подчеркнула, что марафоны знакомят студентов с ключевыми принципами финансовой безопасности, способами сбережения и увеличения капитала, а также помогают разобраться в кредитовании и инвестициях.

В рамках инициативы «Создание финансовых возможностей» реализуются проекты, направленные на повышение финансовой грамотности молодежи. Кредитная организация разрабатывает и применяет новаторские, ориентированные на практику подходы к развитию необходимых навыков.

На протяжении всего учебного года местные отделения банка, взаимодействуя с образовательными учреждениями, организуют марафоны. Их цель – последовательное формирование устойчивой финансовой культуры, умения разумно распоряжаться личными финансами и получение знаний, необходимых для обеспечения финансовой стабильности в будущем. Темы марафонов согласованы со стратегическими целями – повышение уровня финансовой грамотности населения и формирование финансовой культуры к 2030 году, утвержденными Правительством Российской Федерации. Ключевые направления: противодействие чрезмерной закредитованности, стимулирование культуры сбережений, уменьшение рисков мошеннических действий в финансовой сфере и продвижение ответственного инвестирования.

В 2024 году в 434 учебных заведениях (включая 22 вуза и 308 организаций СПО) были организованы мероприятия, направленные на повышение финансовой культуры. В них приняли участие свыше 29 тысяч студентов из 30 регионов России.

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