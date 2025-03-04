В магазинах «Светофор» в Новосибирске выявили нарушение санитарных требований

В конце февраля в Новосибирске закрылся один из дискаунтеров «Светофор». Дело в том, что сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили в магазине серьезные проблемы с условиями хранения молочной, рыбной и мясной продукции. При этом нарушены были не только сами условия, но и рекомендации по отделке таких помещений, а также контроль за температурным режимом в холодильниках.

Из-за многочисленных нарушений с продажи сняли более 150 килограммов продукции, утратившей свое качество в результате неправильного хранения. В отношении данного юридического лица, а также сотрудников дискаунтера были возбуждены административные дела, в том числе протокол о временном запрете работы.

Всего же по России на конец февраля, по решению Роспотребнадзора, работу приостановили 76 магазинов «Светофора». Сотрудники управления за месяц проверили около 1,4 тыс. торговых точек, изъяв 5,7 тыс. партий небезопасной продукции.

Журналист Горсайта решил посетить три магазина на левом берегу Новосибирска. Дискаунтер на улице 9-й Гвардейской Дивизии был закрыт на инвентаризацию. Зато супермаркет на улице Плахотного, около Ленинского рынка работал. Его пользователи 2ГИС оценивают в 4,1 балла.

Покупателей в магазине оказалось много, в основном люди пожилого возраста. Пенсионерки внимательно рассматривали коврики, средства для мытья посуды, мороженое и крупы.

Корреспондент редакции отметил, что очень много вопросов вызвали условия хранения и качество мясной и рыбной продукции. Из фруктов и овощей только коробки с яблоками на выходе, при этом каждое третье, по его словам, уже начало портиться.

— Мы сюда ходим только бытовую химию покупать. Она намного дешевле, чуть ли не в два раза. Люблю брать порошок здесь, средства для мытья посуды. Нормальные тут варенье, сгущёнка. Консервы не беру, а мясо тем более. Пугает внешний вид. Колбасу тоже обхожу стороной — она без среза. Непонятно, что внутри. Конфеты последние месяцы тоже перестала брать. Попадались не самые вкусные и будто подсохшие, — рассказала пенсионерка Лилия Михайловна.

В «Светофоре» на проезде Энергетиков помещение было чистым, а большинство продуктов относительно свежими, но фрукты некоторые сгнили, а мясо хранится в буквальном смысле под ногами. Редакция продемонстрировала фото, сделанные в магазинах, инженеру-технологу, работающему на предприятии пищевой промышленности, Всеволоду Дядику.

— Очевидны грубые нарушения в хранении продукции. Нет разграничителей в морозильной камере. Что уж сказать о самом качестве замороженных продуктов. Слишком большое количества льда. Полки сами по себе грязные, что тоже неверно. Мясо продаётся без упаковки, что не соответствует требованиям. Также сырое мясо нельзя продавать, — прокомментировал Всеволод Дядик.

Помимо этого, технолог отметил грубые нарушения товарного соседства. По его словам, мясо должно храниться в отдельном помещении и не контактировать с продукцией, которая не будет проходить термическую обработку.

Товары без указания даты изготовления или срока годности эксперт отнес к браку и добавил, что такие магазины необходимо проверить ответственным органам. Он уверен, что специалисты Роспотребнадзора найдут здесь ещё больше нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что партии опасного молока выявили в Новосибирской области.