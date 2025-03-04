Самые прибыльные вакансии марта-2025 назвали в Новосибирске

Новосибирцам рассказали, где можно получить самую высокую заработную плату в марте. В список высокооплачиваемых вакансий вошли должности начальника полигона, маляра, технического директора, управляющего клиникой, директора театра и су-шефа.

Согласно данным сервиса «Зарплата.ру», самой высокооплачиваемой вакансией в Новосибирске стала должность начальника полигона по размещению отходов. За эту работу предлагают 155 тысяч рублей. В обязанности начальника входит обеспечение бесперебойной работы полигона, контроль за соблюдением технологии приёма отходов, а также за состоянием зданий, подъездных путей, техники и управлением персоналом. График работы — пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.

Строительная компания предлагает до 120 тысяч рублей в качестве оплаты труда маляра. В его обязанности будет входить шпаклевание и окрашивание стен и потолков. Компания предоставит спецодежду и все необходимые инструменты. Рабочий день длится с 8:00 до 18:00. Также в компании предусмотрены премии, 13-я зарплата и два корпоратива в год.

Технический директор, занимающейся производством вспененного полиэтилена, может рассчитывать на зарплату в диапазоне от 100 до 120 тысяч рублей. На предприятии ему предстоит руководить деятельностью технической службы, определять направления технического развития, контролировать пуско-наладочные, плановые и текущие ремонтные работы, а также ввод в эксплуатацию нового оборудования. График работы — 5/2 с 8:00 до 17:00, питание предоставляется за счет компании.

В клинике косметологии открыта вакансия управляющего, и работодатель предлагает заработную плату в размере от 100 тысяч рублей. Сотрудник, занимающий эту должность, будет отвечать за бесперебойную работу клиники, анализировать рынок и новые тенденции в сфере эстетической медицины, а также внедрять их в практику. Кроме того, ему предстоит следить за состоянием оборудования, внешним видом сотрудников и уровнем сервиса в целом.

Также открыта вакансия директора гастротеатра. Соискатель должен иметь высшее профильное образование, а также опыт работы в сфере общественного питания не менее шести лет. В обязанности будет входить стратегическое и операционное планирование деятельности театра-ресторана, подбор персонала, его обучение и адаптация, контроль за реализацией билетов по всем каналам, а также составление отчётности.

Ранее редакция сообщала о том, что ожидания новосибирцев по зарплате выросли до 70 тысяч рублей. Запросы жителей региона сравнялись со средними по стране.