Подрядчик обновит дорожки и тропинки в сквере «Сибиряков-Гвардейцев» Новосибирска

Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев».

— Рабочие выставляют отметки и трассировку дорожно-тропиночной сети, производят демонтаж основания, — говорится в сообщении мэрии города.

Также планируется уложить твёрдое покрытие на тропинки и дорожки. Работы должны быть закончены к 15 сентября 2024 года.

В пресс-службе администрации напомнили, что в прошлом году был проведён первый этап благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев». В рамках этого этапа были выполнены работы по озеленению, освещению и прокладке инженерных коммуникаций для установки видеонаблюдения.

Ранее редакция сообщала о том, что сквер Артемьева в Новосибирске получит образное ядро из фильма «Солярис».