Подрядчик обновит дорожки и тропинки в сквере «Сибиряков-Гвардейцев» Новосибирска

Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев».
— Рабочие выставляют отметки и трассировку дорожно-тропиночной сети, производят демонтаж основания, — говорится в сообщении мэрии города.
Также планируется уложить твёрдое покрытие на тропинки и дорожки. Работы должны быть закончены к 15 сентября 2024 года.
В пресс-службе администрации напомнили, что в прошлом году был проведён первый этап благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев». В рамках этого этапа были выполнены работы по озеленению, освещению и прокладке инженерных коммуникаций для установки видеонаблюдения.
Ранее редакция сообщала о том, что сквер Артемьева в Новосибирске получит образное ядро из фильма «Солярис».
Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.
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