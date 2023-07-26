Марина Асаралиева: На рынке кредитования частных лиц произошли изменения

С 1 июля Банк России сократил макропруденциальные лимиты по потребительским кредитам. Теперь банки не смогут выдавать более 20% своего кредитного портфеля людям с очень высокой долговой нагрузкой — выше 80%. У МФО ограничение — 30%. Для кредитов сроком более 5 лет такой лимит составил 5% от общего объема выдач. Вместе с первым заместителем начальника Сибирского ГУ Банка России Мариной Асаралиевой разбираемся, для чего нужны такие меры и кого это может коснуться.

— Марина Валерьевна, что это за лимиты и для чего они?

— Само слово «пруденциальный» означает «осторожный» или «дальновидный». По сути, это специальные меры финансового регулятора, чтобы у финансовых организаций не накапливались риски, с которыми они потом могут не справиться. Это очень важно, ведь у банка есть не только заемщики, но и вкладчики, перед которыми он отвечает. Если банк будет выдавать много кредитов тем, у кого высокая долговая нагрузка, то риск невозврата кредитов увеличивается, а значит, растет и риск того, что банк не сможет выполнять обязательства перед вкладчиками. Чтобы этого не допустить, Банк России и ограничивает объем таких выдач, устанавливает своеобразный потолок на выдачу рискованных потребительских кредитов.

— Можете на примере объяснить, как они работают?

— Обычно банк выдает кредиты из тех денег, которые привлек на рынке вкладов. Но у банка есть и свой капитал. Так вот, если банк активно кредитует людей, основная часть заработка которых уже уходит на платежи по действующим кредитам и займам, то в определенный момент банку будет запрещено использовать для этого привлеченные деньги. Это не означает, что банк не сможет выдавать такие кредиты, просто ему придется тратить собственный капитал, то есть деньги акционеров. Это, конечно, сделает такие кредиты для банка дороже.

— И чем же все эти изменения грозят обычным заемщикам?

— Для тех, кто следит за своей долговой нагрузкой, ничего не изменится. Банки и микрофинансовые организации начнут более внимательно относиться к тем, у кого ее уровень превысит 80% от дохода. Вероятность отказов в новых кредитах для таких заемщиков увеличится. Мы считаем, что при долговой нагрузке свыше 80% дохода ухудшается качество жизни у человека, и при этом ему сложно будет не допускать просрочек. Если смотреть на это более глобально, то человек отдает большую часть доходов на платежи по кредитам, он начинает себе во всем отказывать, снижается потребление. Даже короткий больничный, не говоря уже о потере работы, приведет сразу к долговой яме, выбраться из которой будет крайне сложно. Поэтому такие меры помогают тем, кто сам не может правильно оценить свою финансовую ситуацию и чрезмерно копит долги. Люди с высокой долговой нагрузкой не должны оказаться в безвыходной ситуации. Я говорю о моменте, когда из-за долгов невозможно обеспечивать себя и семью.

— То есть станет сложнее оформить кредит в банке?

— Только для определенных заемщиков. Еще раз повторюсь: лимиты касаются только решений банков и МФО в отношении заемщиков с очень высокой долговой нагрузкой. Такие кредиты стали менее выгодны банкам и МФО. Лимиты также не применяются к кредитам для предпринимательской деятельности, ипотеке и автокредитам. Собрались оформить кредит или заем — посчитайте долговую нагрузку, увидели, что она больше 80% — будьте готовы к тому, что при обращении за очередной ссудой вам откажут. Оформить кредиты сроком более 5 лет без залога также станет сложнее. Однако в конечном итоге все это убережет человека от попадания в долговую яму.

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