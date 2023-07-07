Дневную ставку по микрозаймам снизили на 20%

«Закручивают гайки»

С 1 июля 2023 года ставка по потребительским микрозаймам не может превышать 0,8% в день . До этой даты потолок дневной ставки составлял 1%. Этот лимит действовал с 2019 года.

. До этой даты потолок дневной ставки составлял 1%. Этот лимит действовал с 2019 года. Размер предельной задолженности по микрозаймам до 1 года также снизился . Это означает, что в случае просрочки кредитор теперь не сможет начислять заемщику проценты, штрафы, пени и иные платежи, превышающие более чем в 1,3 раза сумму основного долга. Ранее действовал коэффициент 1,5Х, напоминают в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

по микрозаймам до 1 года также . Это означает, что в случае просрочки кредитор теперь не сможет начислять заемщику проценты, штрафы, пени и иные платежи, превышающие более чем в 1,3 раза сумму основного долга. Ранее действовал коэффициент 1,5Х, напоминают в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ. Эти меры дополняют другие ограничения, направленные на контроль и постепенное снижение долговой нагрузки населения, в том числе клиентов МФО. К примеру, с начала года доля необеспеченных микрозаймов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, не может превышать 35%. С 1 июля макропруденциальный лимит снизился до 30%.

— Когда человек ежемесячно вынужден отдавать на погашение своих долгов почти весь доход — это плохо как для самого заемщика, так и для его кредиторов. Даже больничный, а тем более потеря работы, может обернуться неплатежеспособностью. Если это массовая история, то это уже дополнительные риски для финансовой системы, — поясняет заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Борьба ужесточается

Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») считает, что новые ограничения — очередной шаг регулятора к снижению уровня закредитованности населения.

— Снижение ставки отразится на рентабельности бизнеса микрокредитных компаний: крупные игроки, имеющие достаточный запас прочности, выстоят перед новыми обстоятельствами, более мелкие игроки, которые и без того испытывали сложности, попросту уйдут с рынка. Среди оставшихся игроков на рынке произойдет перераспределение клиентов, но борьба за качественных заемщиков теперь серьезно ужесточится, — комментирует Волков. — Более того, это отразится и на стоимости привлечения клиентов: услуги продвижения в CPA-сетях резко возрастут в цене, что повлечет за собой дополнительные расходы на маркетинг.

Артур Музяев не исключает, что на первоначальном этапе объемы выдачи займов, возможно, снизятся из-за ужесточения скоринга: микрофинансовые организации будут более тщательно проверять платежеспособность клиентов, чтобы снизить риски невозврата долга. Но это временный процесс.

— Системы оценки заемщиков в МФО довольно гибкие, процесс адаптации к новым условиям постепенно завершится, и, вероятнее всего, рынок вновь перейдет к росту активности по выдаче. В перспективе организации, не имеющие достаточного запаса прочности, покинут рынок, не потянув более низкую доходность. Однако устойчивые компании продолжат совершенствовать свои модели, в том числе в сторону сегмента долгосрочных займов, — рассуждает эксперт. — На самом деле процесс укрупнения рынка микрофинансирования идет уже давно. Крупные компании постепенно либо поглощают более мелкие, либо вынуждают их покидать бизнес. Это нормальная рыночная история. При этом конкуренция на рынке микрофинансирования сохраняется на высоком уровне — в стране зарегистрированы более 1000 микрофинансовых организаций.

Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ», уверена, что первое время рынок будет проверять, действительно ли снижение ставки и размера переплаты сократит выход клиентов в просрочку. Если потеря части начислений будет компенсироваться снижением выходов в дефолт на 3-4 п. п. или/и приведет к тому, что еще хотя бы 10-15% ничего не возвращающих клиентов начнут заходить в цикл погашений, экономика МФО должна сойтись. Далее уже начнут срабатывать скоринговые модели компаний, выстроенные в соответствии с их риск-аппетитами.

— Если первый сценарий окажется нежизнеспособным, мы можем увидеть интересную картину. То, что раньше было скидкой за соблюдение платежной дисциплины, сейчас станет базовой ставкой. Иногда с помощью скидок клиенты получали даже более низкие ставки, но теперь они будут нивелированы общим уровнем. Таким образом, для определенной части клиентов с 1 июля займы могут стать дороже, — поясняет она. — Учитывая сомнения на рынке и некоторое ужесточение скоринга, клиенты станут чаще получать отказы (примерно на 15-20%), что будет дальше ухудшать их оценку у каждого следующего кредитора. Это может привести к волне дефолтов, аналогичных февралю-апрелю 2022-го.

Руководитель ЭТП «Рынок долгов» Денис Белкин уверен, что ужесточение требований к МФО и заемщикам приведет к сокращению объема проблемных активов, менее перспективных к взысканию.

— Мы ожидаем продолжения увеличения спроса на долговые портфели МФО, в частности с задолженностью от 180 дней просрочки, выданной до введенных ограничений, которая сейчас более активно продается, — прогнозирует он.

Близок локоть, да…

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3000 клиентов МФО о том, что они думают о новых ограничениях ЦБ. Выяснилось, что 33% заемщиков не видят преимуществ в нововведении. Из них:

18% сообщили, что опасаются не получить кредит из-за ужесточения скоринга,

15% заявили, что не боятся отказа, но при получении займа в МФО им намного важнее скорость принятия решения, чем уменьшение ставки.

67% отнеслись к инициативе положительно — для них ключевым фактором в выборе микрокредита является ставка.

Комментируя динамику спроса заемщиков на подешевевшие микрозаймы, Артур Музяев напоминает, что последние годы рынок МФО показывал рост и развивался за счет своего основного преимущества — простоты и скорости получения займа. При этом риск невозврата компенсировался высокой процентной ставкой.

— Более дешевые займы, безусловно, станут привлекательнее для потребителей. Однако этот потенциально более высокий спрос «поджимается» макропруденциальными лимитами. Таким образом, некоторым категориям клиентов получить заем станет сложнее, — уверен Музяев. — Например, гражданам с высокой долговой нагрузкой, не имеющим стабильного официального дохода или с большим количеством дефолтных кредитов. В выигрышном положении окажутся добросовестные заемщики.

Павел Волков соглашается, что при уменьшении стоимости обслуживания кредита на 20% для клиентов займы станут доступнее. Но в новых условиях сами компании будут более избирательно выдавать деньги и, оценивая все риски, которые определенно увеличатся, ужесточат скоринг.

— Изменение скоринговой политики скажется на объемах выдач, особенно в первое время после вступления в силу новых ограничений. Впоследствии, когда кредиторы адаптируются к новым реалиях и скорректируют свою скоринговую политику, показатели вернутся в норму, но значительного роста ждать не стоит, — говорит собеседник Infopro54.

Артур Музяев также прогнозирует, что в борьбе за надежных клиентов МФО будут стараться их удержать, станут совершенствовать сервисы и предлагать проверенным заемщикам более лояльные условия.

Теневая угроза

Павел Волков не исключает, что еще одним следствием закручивания гаек на рынке микрофинансирования станет рост числа теневых МФО и увеличение масштабов нелегального кредитования.

— Такой исход вполне логичен. Потребность в заемных средствах у населения не исчезнет, особенно у той части клиентов МФО, кому отказывают в банках. Иными словами, те клиенты с высокой кредитной нагрузкой, кто раньше получал одобрение по займам, теперь станут получать отказ и будут вынуждены обращаться к «черным» кредиторам, — говорит он. — Это может спровоцировать рост числа теневых МФО, с которыми и ЦБ, и честные игроки рынка успешно боролись долгие годы. Хочется верить, что наши усилия в этой борьбе были не напрасными.

Коммерческий директор компании «Ваш инвестор» Евгения Дворникова настроена более оптимистично. По ее словам, законодательные ограничения вряд ли приведут к заметному росту теневых МФО.

— Скорее, нововведения приведут к тому, что МФО, которые не смогут выдержать конкуренции и вписаться в новые правила, просто покинут рынок и реестр МФО, произойдет консолидация отрасли. Крупным игрокам проще подстраиваться под меняющуюся среду, — подчеркивает собеседница редакции.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, на конец июня в Новосибирской области были зарегистрированы 56 микрофинансовых организаций — больше всех по Сибирскому федеральному округу. Из них 5 — это крупные микрофинансовые компании, которые специализируются на онлайн-займах и выдают деньги в долг людям со всей страны. Всего в Сибири зарегистрированы 200 микрофинансовых организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон.