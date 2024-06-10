Марина Фещенко: Поколение Z наступает на пятки и Y, и тем более X

Руководитель комитета по наставничеству Новосибирского отделения Опоры РФ Марина Фещенко проанализировала специфику поколения Z, которое активно выходит на рынок труда, и дала рекомендации работодателям, как взаимодействовать с данной категорией сотрудников:

— Поколение Z — это люди (2000-2011 годов рождения), которые имеют клиповое мышление, очень ценят честность и открытость и болезненно реагируют на ложь. Озабочены вопросами экологии и социального влияния на общество. Стремятся сделать жизнь лучше. Многозадачны, нетерпеливы, ориентированы на удобства, комфорт и рост. Поколение выросло в цифровую эпоху, отсюда и особенности.

Они быстро обучаются и отлично адаптируются ко всему новому. Не зациклены на себе (как Y), они про Мир, про отсутствие границ и философию, что весь мир им доступен.

В работе им важны гибкий график, свобода, отсутствие рамок. Не держатся за место (как X), если работодатель не выполнил обязательств — спокойно увольняются. Они не переживают, что не смогут найти работу.

Как замотивировать Z:

понятная и успешная карьера (расскажите соискателю о его карьерном пути внутри компании),

деньги — сильный мотиватор Z,

возможность учиться и расти внутри компании и за счет компании,

возможность влиять на мир, социум, важен их вклад в бизнес компании,

сохранение индивидуальности — жертвовать собой во имя идеи (как Х) они не будут,

они любят работать в технологически продвинутых компаниях,

им важно принимать решения самим — дайте им больше самостоятельность,

свободный график,

комфортный офис, большие окна, кофе-машина, кондиционер — уже просто musthave,

пакет спорта и ДМС, а лучше, чтобы прямо в офисе была зона отдыха и спорта.

Как удержать Z на работе?

хвалите,

награждайте,

постоянно осваивайте новые технологии,

внедряйте новые системы мотивации,

проводите тимбилдинги и вовлекайте в жизнь компании — им важно быть сопричастными,

четко и быстро давайте обратную связь, обязательно с конкретикой,

будьте современными рядом с ними, давайте им возможность смело проявляться и расти, и тогда zoomеры будут с вами надолго и очень быстро вырастут до топ-менеджеров.

Марина Фещенко, бизнес-наставник предпринимателей, бизнес-тренер, ментор, сооснователь Центра Развития «Зерно роста», сертифицированный профориентолог, директор строительной компании «Калиар».