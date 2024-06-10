Марина Фещенко: Поколение Z наступает на пятки и Y, и тем более X

Руководитель комитета по наставничеству Новосибирского отделения Опоры РФ Марина Фещенко проанализировала специфику поколения Z, которое активно выходит на рынок труда, и дала рекомендации работодателям, как взаимодействовать с данной категорией сотрудников:
— Поколение Z — это люди (2000-2011 годов рождения), которые имеют клиповое мышление, очень ценят честность и открытость и болезненно реагируют на ложь. Озабочены вопросами экологии и социального влияния на общество. Стремятся сделать жизнь лучше. Многозадачны, нетерпеливы, ориентированы на удобства, комфорт и рост. Поколение выросло в цифровую эпоху, отсюда и особенности.
Они быстро обучаются и отлично адаптируются ко всему новому. Не зациклены на себе (как Y), они про Мир, про отсутствие границ и философию, что весь мир им доступен.
В работе им важны гибкий график, свобода, отсутствие рамок. Не держатся за место (как X), если работодатель не выполнил обязательств — спокойно увольняются. Они не переживают, что не смогут найти работу.
Фото предоставлено Марией Фещенко, автор: Светлана Александрова.
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