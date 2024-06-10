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Марина Фещенко: Поколение Z наступает на пятки и Y, и тем более X

  • 10/06/2024, 15:36
Автор: Юлия Данилова
Марина Фещенко, руководитель комитета по наставничеству Новосибирского отделения Опоры РФ
Кто они такие?

Руководитель комитета по наставничеству Новосибирского отделения Опоры РФ Марина Фещенко проанализировала специфику поколения Z, которое активно выходит на рынок труда, и дала рекомендации работодателям, как взаимодействовать с данной категорией сотрудников:

— Поколение Z — это люди (2000-2011 годов рождения), которые имеют клиповое мышление, очень ценят честность и открытость и болезненно реагируют на ложь. Озабочены вопросами экологии и социального влияния на общество. Стремятся сделать жизнь лучше. Многозадачны, нетерпеливы, ориентированы на удобства, комфорт и рост. Поколение выросло в цифровую эпоху, отсюда и особенности.

Они быстро обучаются и отлично адаптируются ко всему новому. Не зациклены на себе (как Y), они про Мир, про отсутствие границ и философию, что весь мир им доступен.

В работе им важны гибкий график, свобода, отсутствие рамок. Не держатся за место (как X), если работодатель не выполнил обязательств — спокойно увольняются. Они не переживают, что не смогут найти работу.

Как замотивировать Z:

  • понятная и успешная карьера (расскажите соискателю о его карьерном пути внутри компании),
  • деньги — сильный мотиватор Z,
  • возможность учиться и расти внутри компании и за счет компании,
  • возможность влиять на мир, социум, важен их вклад в бизнес компании,
  • сохранение индивидуальности — жертвовать собой во имя идеи (как Х) они не будут,
  • они любят работать в технологически продвинутых компаниях,
  • им важно принимать решения самим — дайте им больше самостоятельность,
  • свободный график,
  • комфортный офис, большие окна, кофе-машина, кондиционер — уже просто musthave,
  • пакет спорта и ДМС, а лучше, чтобы прямо в офисе была зона отдыха и спорта.

Как удержать Z на работе?

  • хвалите,
  • награждайте,
  • постоянно осваивайте новые технологии,
  • внедряйте новые системы мотивации,
  • проводите тимбилдинги и вовлекайте в жизнь компании — им важно быть сопричастными,
  • четко и быстро давайте обратную связь, обязательно с конкретикой,
  • будьте современными рядом с ними, давайте им возможность смело проявляться и расти, и тогда zoomеры будут с вами надолго и очень быстро вырастут до топ-менеджеров.
Марина Фещенко, бизнес-наставник предпринимателей, бизнес-тренер, ментор, сооснователь Центра Развития «Зерно роста», сертифицированный профориентолог, директор строительной компании «Калиар».

Фото предоставлено Марией Фещенко, автор: Светлана Александрова.

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : поколение Z дефицит кадров


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