Новосибирская область выпустит облигации

Минфин Новосибирской области утвердил условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2024 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Соответствующий приказ подписал министр финансов региона Виталий Голубенко.

В приказе указано, что срок обращения облигаций может составить от 1 до 30 лет.

—Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей, — говорится в приказе.

Конкретная сумма и сроки размещения бумаг в приказе не указываются. Согласно «Программы государственных внутренних заимствований Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в текущем году регион выпустит 25 млн государственных облигаций с общим объемом эмиссии 25 млрд рублей.

Ранее министр отмечал, что утверждение условий эмиссии — превентивная мера на тот случай, если региону понадобиться привлечь ресурсы.

Напомним, доходы бюджета в 2024 году утверждены в размере 291,7 млрд рублей, расходы — 333, 525 млрд рублей, из них расходы на обслуживание государственного долга — 6 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2024 году составит — 42,4 млрд (12,7% от расходов), верхний предел госдолга на 1 января 2025 года — 103,8 млрд рублей, в том числе по государственным гарантиям — 650 млн рублей.

На 1 мая 2024 года суммарная величина государственного долга региона составляла 62,897 млрд. рублей (в марте 2023 года он составлял 47,88 млрд рублей). Из них 36,377 млрд приходилось на банковские кредиты, 26 млрд рублей — на ценные бумаги.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций региона в общей сложности на 25 млрд рублей. В апреле Новосибирская область погасила часть номинальной стоимости пятилетних облигаций, выпущенных в 2019 году. Выплаты составили 2,3 млрд рублей. А также часть номинальной стоимости облигаций 2020 года ― 1,07 млрд рублей. Кроме того, регион своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям 2021 и 2023 года, выплатив 646 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирские компании заняли на облигационном рынке 570 млрд рублей.