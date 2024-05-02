Экопромышленный парк Новосибирска включен в реестр промышленных парков России

Экопромышленный парк в Новосибирской области и его управляющая компания ООО «Экоцфира» аккредитовались в Минпромторге России. В итоге парк включен в реестр индустриальных парков страны. Об этом сообщил Минэкономразвития Новосибирской области.

Напомним, экопромышленный парк создается на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Проект с объемом инвестиций в 1 млрд рублей был одобрен на инвестсовете в августе 2022 года. Инвестиции на реализацию проекта предоставило ПАО «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»)

На территории парка планируется разместить производства, перерабатывающие сырье, собранное при сортировке твердых коммунальных и строительных отходов. Как ранее сообщали в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе ППК «РЭО», на сегодняшний день в число резидентов экопромышленного парка входят три компании: ООО «Сибирское стекло», ООО «Союз НСК» и ООО ГК «СибБиоГаз».

― Эти резиденты планируют создать в парке производства по переработке стекла в товарный стеклобой, по утилизации строительных отходов с производством вторичных строительных материалов, а также производство органических удобрений и кормов для животных. В настоящее время резиденты проводят предпроектные работы, ― поясняли в ППК РЭО.

В состав экопромпарка также войдут научно-технический центр с офисами и выставочным залом.

Управлять проектом будет «Региональный экологический оператор». Отмечалось, что ППК РЭО может предоставить средства для покрытия до 90% расходов резидентов экотехнопарка на создание объектов. Вернуть эти деньги компании должны в течение 12 лет. ППК РЭО был готов оказать меры поддержки 5 резидентам.

Ввод в эксплуатацию экопромышленного парка в Новосибирской области планируется осуществить в ноябре 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что «Российский экологический оператор» предоставит 700 млн рублей на мусороперерабатывающий завод в Куйбышеве.