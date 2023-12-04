Маркетинг сегодня: онлайн и офлайн

Задача маркетинга на сегодняшний день — актуализировать свои товары и услуги на конкурентном рынке, учитывая снижение потребительского кошелька. Однако эффективность маркетинговой стратегии зачастую страдает от неправильной трактовки потребностей клиента и неэффективно выстроенных бизнес-процессов. Речь идет как об онлайн-маркетинге, так и офлайн.

По словам спикера Дмитрия Мишина, руководителя службы управления брендом «Электронный город», люди предпочитают узнать о трендах чего-либо, «чтобы получить спокойствие». Он также рассказал о ключевых трендах в маркетинге, опираясь на которые, компания может выстраивать свою политику коммуникаций с рынком. При этом Мишин напомнил, что в настоящее время горизонт планирования сократился с пяти лет до одного года, а в большинстве отраслях и вовсе до трех месяцев. Он также перечислил самые яркие тренды маркетинга:

Животные – часть семьи, их очеловечивают и учитывают их в реализации своих интересов и планах.

Сологамия – брак человека самим с собой. Это инвестиции в себя, высокий индивидуализм и местами гедонизм.

Еда будущего – искусственная еда.

Массовое увлечение аниме культурой.

Забота о своем психическом здоровье.

Микропутешествия.

Искусственный интеллект.

В свою очередь, спикер Валентин Мошкин, руководитель Управления HR-бренда и внутренних коммуникаций крупной IT-компании, рассказал о выгодах и минусах искусственного интеллекта, о том, как он может оказывать необходимою поддержку маркетологам или, наоборот, вредить им. При этом Мошкин считает, что сотрудник компании – это внутренний потребитель, отношение к которому не должно отличаться от отношения к потребителю во вне.

После Валентин Мошкин сообщил про то, что вывел на рынок собственный новый бренд в области услуг. Он уточнил, что все этапы проекта реализовывались с большой скоростью, так как это самое главное в маркетинге сегодня.

Спикер Дмитрий Калинин, начальник отдела общественных связей Новосибирского государственного университета экономики и управления, познакомил присутствующих с методами и инструментами бюджетного маркетинга. По его словам, компании успешно могут практиковать нативную рекламу, экскурсии по компании, по производству компании, нтересные акции для клиентов, комментарии и соцсети, фотоотчеты и видеоистории.

Про специфику работы с блогерами в рамках маркетинговой стратегии компании рассказала спикер Светлана Гердюк, продюсер образовательного проекта «Фабрики блогеров России». Светлана пояснила, как выбирать блогера, как ставить ему задачи и контролировать их исполнение.

Светлана Гердюк уверена, что маркетинг в настоящее время – это в большей степени личный бренд и личные продажи. Вместе с тем, покупки по советам растут ежегодно, что лишь подчеркивает важность в маркетинге отношений «человек – человек».

Спикеры и директора обсудили всевозможные инструменты маркетинга сегодня в бизнесе.

По окончании дискуссии все приняли участие в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки!

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