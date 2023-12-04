Мужчина пожаловался на приставов и остался без автомобиля под Новосибирском

В Искитимском подразделении судебных приставов еще в сентябре объявили в розыск автомобиль Nissan Teana, принадлежащий 52-летней жительнице с. Быстровка. Женщина задолжала организации миллион рублей и скрывалась от судебных приставов.

Чтобы исполнить требование суда, приставы были вынуждены арестовать ее автомобиль.

В день ареста автомобиля дома должницу застать не удалось, дверь открыл ее муж.

— Мужчине оставили на ответственное хранение арестованный автомобиль. Его предупредили о наступлении уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» в случае, если хранитель совершит растрату, отчуждение, скроет, или незаконно передаст арестованное имущество», — сообщила судебный пристав-исполнитель Лилия Кубышева.

Взыскатель, так и не дождавшись своего миллиона, захотел забрать арестованную иномарку в счет погашения долга, однако должница вместе с мужем отказалась попрощаться со своей «ласточкой» и перестали выходить на связь ― к судебным приставам не являлись, на звонки и сообщения не отвечали. Арестованный Nissan Teana также чудесным образом пропал со двора дома супругов.

По словам соседей, хозяев дома встречают очень редко, а автомобиль уже давно не видели. После этого судебный пристав вынесла постановление об объявлении автомобиля в розыск.

Однако, через некоторое время возмущенный мужчина сам явился в отдел судебных приставов, чтобы пожаловаться на действия служителей Фемиды. По словам жалобщика, автомобиль принадлежит не только его жене, но и ему самому.

После беседы с приставами мужчина поспешил покинуть территорию ведомства, однако не успел. За ним проследил сотрудник отдела взыскания. Каково же было удивление обоих ― жалобщика, не успевшего умчаться на арестованном автомобиле, и сотрудника ведомства, понявшего, что разыскиваемый автомобиль вот-вот ускользнет.

— Оформив необходимые документы, автомобиль погрузили на эвакуатор и передали взыскателю. По предварительным данным, стоимость Nissan Teana не покроет сумму долга. Судебные приставы продолжат применять комплекс мер принудительного исполнения для погашения задолженности, — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала, как судебные приставы взыскали с алиментщика из села Криводановка долг в пользу троих детей.