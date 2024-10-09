Марку Николая Рериха презентовали в Новосибирске

В музее Рериха в Новосибирске состоялась церемония торжественного гашения почтового блока специально выпущенного к дате художественным штемпелем. Марки и конверты с таким почтовым оттиском приобретают особую ценность для коллекционеров.
Как сообщила пресс-служба АО «Марка», тираж выпуска составляет 17 000 экземпляров, номинал марки — 200 рублей.
На почтовой марке изображена картина Николая Рериха «Строят ладьи»; на полях — картина Святослава Рериха «Портрет Н.К. Рериха».
Николай Рерих — выдающийся русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель. Известен как автор Пакта Рериха — международного соглашения о защите культурных ценностей. Его наследие включает около 7 тысяч картин и 30 томов литературных трудов.
Ранее редакция сообщал о том, что в Новосибирской области закрылось 37 почтовых отделений.
Источник фото: АО «Марка»
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