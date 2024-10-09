«Это дело заказное»: инспектор ДПС Гусев ответил на обвинения родителей пострадавших в ДТП подростков

Громкая история опального автоинспектора из Мошковского отдела ГАИ продолжает набирать обороты. После трагических событий трехлетней давности, связанных с убийством нарушителя Векила Абдуллаева, жизнь Александра Гусева кардинально изменилась. Не смотря на то, что полицейского оправдали и он вернулся на службу, за него тут же взялись сотрудники СБ ГУ МВД, которые яро искали причины и повод избавиться от проблемного инспектора. И у системы получилось. На сей раз принципиальность, честность и чёткое исполнение закона Гусева привело к увольнению как его самого, так и напарников. Поводом стало загадочное ДТП с подростками, которое обернулось для троих полицейских не только «выбросом» из системы, но и уголовным делом. Только спустя три месяца родители пострадавших в аварии школьниц обвинили гаишников в травмировании своих детей и рассказали СМИ свою версию произошедшего.

Инцидент, после которого гаишников пытались обвинить в оставлении места ДТП с подростками, а также в неоказании им помощи, произошёл в посёлке Станционно-Ояшинский еще летом. По официальной информации регионального ГУ МВД, вечером 3 июля двое подростков ехали на питбайке и врезались во вкопанное в землю резиновое колесо от грузовика, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим ударом об электрическую опору столба. Правоохранители проверили поступившую информацию, изучили видеозапись с камер наружного наблюдения и опросили пострадавших.

— Установлено, что ДТП предшествовало преследование водителя питбайка, не выполнившего требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и пытающегося скрыться. В процессе движения на неоднократные требования правоохранителей остановиться водитель не реагировал. В свою очередь, после произошедшего ДТП экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о нем в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее свою версию произошедшего рассказал сам автоинспектор.

Практически сразу после этого инцидента появился рапорт от имени начальника уголовного розыска, где было сказано, что экипаж инспектора Гусева преследовал питбайк и спровоцировал ДТП, а затем сотрудники бессовестно скрылись. На такой тревожный сигнал сразу отреагировало руководство ГАИ, приехала проверка.

― Мы все объяснили. Сотрудники адекватные и все прекрасно поняли. Тем более, кто нас знает, они в курсе, что мы не могли с напарниками проехать мимо ДТП и не оформить, а также не оказать помощь пострадавшим, ― пояснил Гусев.

А дальше случились уже более занятные события. В этот же вечер в отдел нагрянули сотрудники ОРЧ СБ из ГУВД. Они допросили коллег Александра. Особенно долго общались со Станкевичем.

После этой встречи делом заинтересовался Следственный комитет. Станкевича и Баранова вызвали для объяснений. Им пояснили, что якобы родители юных мотоциклистов винят гаишников в неоказании помощи детям после ДТП и написали заявление. Для подтверждения слов экипажа следователи изъяли видеорегистратор со служебного автомобиля, который должен доказать невиновность полицейских.

24 сентября стало известно об обысках и задержании напарников Гусева.

― Ситуация складывается так, что у моих напарников сегодня обыски провели. Изъяли денежные средства, мобильные телефоны без объяснения, для чего и зачем. Со слов их жён я понял, что на Станкевича и Баранова давят, чтобы они дали показания против меня. Ко мне они не поехали, потому что знают, что я не промолчу и у них самих будет превышение должностных полномочий. Сейчас их удерживают незаконно, пугают, что закроют, если они не дадут нужные показания, ― рассказывал тогда Александр журналистам Infopro54.

Супруга Баранова Елена подтвердила, что в 6 утра к ним домой вломились силовики в масках, они прижали её к стенке, напугали 6-летнего ребенка, а потом увезли её мужа на допрос в Следственный комитет. Похожая картина произошла и в квартире второго полицейского.

Позже Станкевича отпустили, а Баранова на два месяца поместили в камеру СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ударил доченьку

Спустя три месяца после произошедшего в СМИ обратились родители пострадавших юных гонщиц. Длительное молчание они объясняют тем, что их попросили об этом следователи, чтобы не поднимать шумиху. А сейчас, как они считают, дело всячески пытаются замять.

По словам одной из родительниц, её дочь каталась с подругой на питбайк, который принадлежит последней. Они ездили по полю, потом заехали в местный магазин за едой, после чего вновь решили покататься в поле. Перед поездкой они заметили автомобиль ГАИ и сотрудников, садящихся в него. Как только юные байкерши тронулись с места, их начали преследовать полицейские.

— Не было никакой погони за тремя мотоциклами, был один байк, на котором ехали девочки. Гаишники за ним устроили погоню. Остановки полицейские не требовали. Они ехали весь путь за ними. Гусев сидел впереди на пассажирском кресле, Баранов — за рулем, Станкевич — на заднем сиденье. Гусев открыл окно, жезлом ударил мою доченьку, она была за рулем. Дочь надавила на газ, а сотрудники их догнали. Гусев снова ударил мою дочь, после чего девочки свернули в траву. От боли дочь потеряла управление, врезалась во вкопанное в землю колесо и отлетела в опору. Они не остановились, не помогли детям. Девочки оказались переломаны. У дочери диагностировали перелом руки и ожог второй степени, ушибы и ссадины, — заявила журналисту НГС женщина.

По ее словам, есть свидетель, который выходил и помогал пострадавшим школьницам. Якобы одна девочка потеряла сознание, другая то приходила в сознание, то отключалась. Мамы пострадавших подчеркнули, что дети не останавливались во время преследования, так как не понимали, что от них хотят, и очень испугались. Семьи пострадавших детей настаивают на справедливом наказании для инспекторов, которые допустили эту аварию.

Также сибирячки предоставили видео с камер, которые зафиксировали погоню автомобиля ДПС за питбайком. На кадре стоит время 16.26. Оказывается, инспекторы уже знакомы с этой записью.

— Это видео нам показывали и говорили, мол это вы. Как в уголовном деле сказано, что указанное ДТП произошло с 15.13 до 16.18 часов. Точное время установить не удаётся. А на видео, где якобы мы преследуем, стоит время 16.26. А где доказательство, что на видео мы в нашей машине ДПС, а на питабйке эти самые пострадавшие? Ни номеров не видно, ни людей. Может, это вообще не Ояш, может другой день. Дата не стоит, время не совпадает. Была ли экспертиза этой записи? Тот питбайк, который мы преследовали и нашли отличается визуально от того, что на этом видео. На этом тишина и это видео не рассматривается как доказательство, — рассказывает Infopro54 Александр Гусев.

Невинные шалости или провокация?

Главное же доказательство — видео с регистратора служебного автомобиля, на котором экипаж Гусева в тот день патрулировал в поселке — обнародовать не спешат. Запись изъяли в тот же день, когда все произошло. Что на ней — до сих пор остаётся загадкой.

— Приезжали сотрудники ОРЧ СБ, начальник ОКПР. Они за закрытыми дверями эту видеозапись с регистратора и отсматривали. Сказали, что мол к вам вопросов нет. На следующий день приехала следователь СК по Болотнинскому району, так как местный следователь, который не поверил в эту сказочную историю, не устроил их. Она изъял запись. Изъятие происходило без нашего присутствия, но в присутствии понятых. Все законно. Но, сколько бы не просили мы и адвокат, нам эту запись не показывают. А на ней 100% есть момент, как мы проехали и что там было три байка. Это есть и на записи возле кафе, где мы были. Есть на этой записи моменты, когда мы обедаем, а вокруг нашей машины эти питбайки нарезают круги, а потом они фотографировались рядом с машиной. В общем нарушали общественный порядок, намеренно провоцируя. И потом мы специально поехали не по главной улице, чтобы не встретиться с ними, а по крайней улице. То ли они нас караулили, но вылетают на нас все три питбайка. Они крутят «пятаки», специально поднимают пыль, летят камни, после чего начинают убегать. Мы преследовали один мотоцикл, но не видели — мальчики это были или девочки, сколько им лет. А нашли этот питбайк потом возле почты рядом с магазином. На месте не было ни водителя, ни пассажира. Мы опросили всех вокруг — кто что видел. Ну как это и бывает, никто ничего не видел. Я подошёл и обесточил его. И на камерах это есть. Из посёлка мы никуда не уезжали, как пишут некоторые, что мы быстро покинули место. Нет, мы вернулись на трассу продолжить работу. О том, что что-то произошло, мы узнали только в полиции, из дежурной части даже не звонили. Нас обвинили в том, что мы не сообщили о погоне. Так мы нашли мотоцикл-нарушитель, только там никого не было. О чем сообщать-то? О том, что никого не нашли? В инструкции прописано, что сообщаем только о происшествиях, о ДТП. Ничего подобного не было. Нам начали предъявлять, мол со слов родителей этих подростков, мы их били палками. Какими палками — не пояснили. Так же выяснилось, что в ДТП пострадали несовершеннолетние девочки, — рассказывает опальный инспектор.

По словам собеседника, его напарнику угрожал один из родителей пострадавшей школьницы. Отец девочки ранее пересекался со Станкевичем — инспектор оформлял на мужчину административный протокол.

— Отец одной из девочек отправил голосовое сообщение Станкевичу, где заявляет, мол вы палкой сломали моему ребёнку ключицу в двух местах. Угрожал ему. Заявление об угрозах напарник сразу же написал, его закупировали. Этого не было, зачем такое говорить вообще. Позже сотрудник СБ признался Станкевичу, что никакого перелома у ребенка не было, просто два синяка. На самом деле, неизвестно происхождение этих синяков и когда они появились у девочек. Они могли быть как до ДТП, так и после, — заявил Александр Гусев.

В качестве предметов, которыми якобы наносились удары юной байкерше, изначально были палки. Но потом к материалам приобщили три полицейских жезла.

— Длина жезла 40 см. Как можно из автомобиля приблизиться к другому транспортному средству, чтобы даже просто ударить? Тем более на ходу. Мы не каскадёры. Как можно пластмассовым жезлом что-то сломать? А главное зачем нам это делать? Если б мы хотя бы догнали или поравнялись, увидели, что это подростки, ну не останавливаются, ну черт с ними, они никто не останавливаются. Приблизиться к ним было невозможно. Они изначально говорили, что уходили от погони ДПС, врезались в какое-то колесо, от боли от того, что их кто-то бил, они упали. Эту версию сразу обсудили. Если б они упали от боли, как они заявляют, то упали бы рядом с патрульной машиной, при условии, что удалось приблизиться. Отмечу, что на месте ДТП ,когда приехала полиция, никого не было: ни пострадавших, ни питбайка. Транспортное средство стояло во дворе дома на параллельной части улицы. Признаков самого ДТП так же не было. Единственное, что там было, так это след в траве метров 30. Никаких следов торможения так же не было. Потерпевшие утверждают, что они отлетели в столб. Но там нет никаких осколков, либо осыпи от мотоцикла. Тем более он китайский. Сам питбайк осмотрела следственно-оперативная группа и криминалист из Мошково — на нем не было никаких повреждений. Лишь на одной из ручек немного земли. То есть китайский питбайк после ДТП не получил никаких повреждений. Это нонсенс. Вообще изначально нам в дежурной части сказали, что подростки перевернулись на квадроцикле. То же самое сказали и экипажу, который выехал оформлять это ДТП. Кстати, они долго не могли найти место аварии. Наводит на мысли, что упали они в другом месте и на другом ТС. И просто хотят подогнать этот инцидент под то, что мы избили детей, спровоцировали ДТП и бросили их в опасности. Вся история очень неправдоподобна. У меня уже оскомина доказывать правду. Зачем было работать 20 лет, чтобы на 21-м году избить детей и бросить их в беде? Какой в этом смысл. Если бы мы увидели это происшествие, мы никогда бы не проехали мимо. Наоборот оформили бы ДТП, — приводит доводы автоинспектор.

По его словам, тогда же прибывшие в посёлок следователи новосибирского СК, в поисках свидетелей ДТП с подростками обошли каждый дом и опросили всех, кого только возможно, но ни очевидцев избиения детей, ни самого ДТП так и не нашли.

— А сейчас одно из СМИ написало про свидетеля, который потом вдруг объявился. Он якобы был в огороде, услышал ДТП, вышел и увидел удаляющийся автомобиль ДПС. Тоже очень сомнительная история. Почему потерпевшие молчали три месяца? Они говорят, что СК им запретил говорить. Как можно запретить обращаться в СМИ, когда твоего ребёнка коснулась такая беда? А теперь они якобы опасаются, что дело могут замять. Да не этого они опасаются. Они переживают за то, что никто не согласился им деньги платить. Изначально же настрой такой был — вы готовьтесь к тому, что вам придётся возмещать ущерб потерпевшим. На моего напарника Станкевича выходил бывший сотрудник и говорил, мол вы с ними миритесь, денег им заплатите, и они никуда дальше не пойдут. А то могут и до Бастрыкина дойти. На что Станкевич ответил: «Пусть идут. За что я должен платить деньги? За что должен извиняться? За то, чего не было и за то, что я в глаза этих подростков не видел?» Если бы были какие-то доказательства нашей вины, нас бы закрыли ещё 3-4 июля. Так обычно и происходит. То есть сотрудники полиции избили детей, они ещё и переломались, а их взяли и отпустили. Ну кто бы нас отпустил?, — объясняет Гусев.

Уравнение с одним неизвестным

Как отмечает опальный полицейский, его напарника, Виталия Баранова, обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц с причинением тяжких последствий. Второй инспектор, Семен Станкевич, находится в статусе подозреваемого, а сам Александр проходит свидетелем по данному уголовному делу. Расстановку статусов и само обвинение он считает полной нелепицей и голым сюром.

— Пункт статьи «совершенное группой лиц». Согласно материалам этого дела, второй инспектор, который якобы наносил удары, до сих пор не установлен. Не выяснено, участвовал ли он, но обвиняемому уже вменяют группу лиц. Прямо фантастика какая-то. Даже если следовать их фантазийной версии об избиении и оставлении без помощи, то как Баранов, находясь за рулём, мог превысить должностные полномочия? Человеку за рулём можно инкриминировать только нарушение ПДД. В обвинительном прописано, что он способствовал неустановленному лицу наносить удары. Это ж полный бред. Второго человека они ещё не установили, а этому уже предъявили обвинение. Если у вас есть видеозапись с регистратора, которая подтверждает вину и доказывает наличие преступления, зачем вам нужны показания? А, наверное, просто нет ничего подобного на видеорегистраторе. Если бы что-то было против нас, мы давно бы уже сели. Это дело заказное. До сих пор никаких мер ко мне не принимают, даже в статус подозреваемого не ввели. Хотя изначально якобы подозреваемым был у них я. Но потом вмешалась «Русская община», дальше дело ушло на проверку в СКР. После этого я вдруг стал свидетелем, которому ничего не говорят по делу. При этом в ватсап мне скинули предупреждение о неразглашении в СМИ информации по уголовному делу, иначе на меня тоже дело возбудят. А как я могу разгласить, если мне ничего не говорят. Чего боится СК, если у них доказательства есть? Да потому что по факту есть только показания несовершеннолетних, с которых, в случае чего, и спросить будет нельзя. За ложный донос их не привлекут, так как они не достигли возраста уголовной ответственности, что очень удобно, — делится выводами Александр.

Инспектора возмущает, что ни сами 13-летние нарушительницы, управлявшие средством повышенной опасности, ни их родители, которые об этом знали и, более того, подарили питбайк своему ребёнку, никакой ответственности не понесли.

— Так удобно переложить вину на сотрудников. Очень интересно, что в отношении этих подростков не приняли никаких мер административной ответственности. Хотя когда оформлялось ДТП сотрудниками было вынесено определение о признаках административного правонарушения, предусмотренного статьёй «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством» (предусматривает штраф до 30тысяч). То есть, по закону, их родителей должны были привлечь. И за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних так же должны были привлечь. Этим должны были заниматься сотрудники ПДН. Но этого почему-то не произошло. Еще один интересный момент. Скорую на место ДТП не вызывали. Почему? Я не знаю, какой характер травм они получили. Возможно они их получили и в ДТП — я этого также не знаю. Но 100% к этому ДТП ни я, ни мои напарники отношения не имеем. Избить и бросить? Ну нет в этом здравого смысла. Полный абсурд. Но самое страшное, что человек сидит из-за того, чего он не делал и не видел, — заявляет собеседник.

По словам Александра Гусева, в рамках уголовного дела потерпевшие семьи выставляют ущерб в размере 1 млн рублей.

— Супруге Баранова пришло от него письмо, где он сообщает о том, что с него хотят взыскать миллион за потерпевших детей, которых он в глаза не видел. Баранова посадили только с одной целью — чтобы дал показания против меня. Следователь ходит к нему каждый день по этому вопросу. Станкевича просили дать показания, что я наносил удары подросткам неустановленным предметом. Но как он может рассказать то, чего не было. Он сразу сказал следователю, мол если у вас есть доказательства этого, зачем вам мои показания. Я ж понимаю, что следствию нужен я. И я предлагал обмен, просил выпустить и снять подозрения и обвинения с напарников. Меня вызывали и допрашивали единственный раз — 1 октября. Я сказал, что готов, что у меня уже собраны вещи для СИЗО. Мне заявляют, что я пока свидетель. Но мы ведь понимаем, что это тонкая грань, — поделился Гусев.

Александр подчёркивает, что при жёсткой нехватке сотрудников из МВД буквально выдавливают всех неугодных. Давление начальства сказывается, в том числе, и на качестве исполнения полицейскими служебных обязанностей. Он привёл в пример недавний случай, когда иностранцы избили девушку-продавца из-за того, что она отказалась продавать им сигареты.

— Сотрудники правоохранительных органов ведь были там, но ничего не сделали. Почему сейчас события развиваются так, что полицейские, на чьих глазах совершаются преступления, не вмешиваются? Да потому, что они знают, что потом крайними останутся только они. Ведь всегда может вмешаться диаспора и дело примет совершенно другой поворот. И сотрудники нашего отдела полиции просто в шоке: ты отдаёшь годы жизни службе, а потом оказываешься неугодным системе — тебя не только уволят, но ещё и дело возбудят. Акция устрашения работает.

Стоит отметить, что все трое уволенных инспекторов ДПС обратились в суд с иском о восстановлении на работе и признании незаконными приказов об увольнении.

— Бывшие сотрудники ГАИ Станкевич, Баранов и Гусев просят признать приказ об увольнении незаконным, восстановить их на работе в ранее занимаемых должностях, признать заключение материалов служебной проверки от 31 августа 2024 года незаконным. Гусев просит взыскать заработную плату за время вынужденного прогула. Компенсация морального вреда никем из истцов не заявлена. Иски Баранова и Станкевича уже приняты к производству. Вопрос о принятии к производству иска Гусева будет решён в течение пяти рабочих дней после поступления, — говорится в сообщении Мошковского районного суда.

Судебные разбирательства по искам Станкевича и Баранова назначены на 22 и 24 октября соответственно.

Редакция будет следить за развитием этой истории.

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