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На создание ливневки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей

  • 09/10/2024, 18:00
Автор: Юлия Данилова
На создание ливневки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей
Еще 500 млн рублей город рассчитывает попросить у областного бюджета.

В 2023 году Новосибирск планирует направить на создание ливневой канализации 350 млн рублей. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил руководитель департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

— На комиссии по капложениям были рассмотрены и включены в план 2025 года 11 участков ливневой канализации. Общая стоимость — 350 млн рублей. Дополнительно мы просим у области на эти цели 500 млн рублей, — отметил чиновник.

В частности, по его словам, на 2025 года запланирована разработка проектно-сметной документации по увеличению диаметра ливневки в Советском районе на улицах Кутателадзе, Демакова и Иванова. На 2026 год запланированы строительно-монтажные работы на этом объекте.

Напомним, управлением ливневой канализации в Новосибирске занимается МУП «Метро МиР». В хозяйственном ведении предприятия находится 420 км сетей, 56 водопропускных труб под дорогами, 7 очистных сооружений, и одна канализационно-насосная станция.

Напомним, после сильных дождей многие улицы Новосибирска скрываются под водой. Потоки уносят машины и куски асфальта.  Между тем, чиновники муниципалитета в 2023 году отмечали, что для решения всех проблем с ливневкой необходимы суммы равные городскому бюджету.  На тот момент он составлял 83 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась строительства ливневки в Новосибирске.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ливневка


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