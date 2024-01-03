Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске

Маршрутное такси с пассажирами перевернулось на улице Большевистской в Новосибирске. Инцидент произошел вечером 2 января. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

— Маршрутка №91 перевернулась при движении в сторону Первомайки — между АЗС «Газпромнефть» и «METRO». Кто-то подрезал ГАЗель, она перевернулась, пассажирам пришлось эвакуироваться через люк, — сообщили подписчики паблика «АСТ-54» в «ВКонтакте».

В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП с маршруткой.

— 2 января в 21 час 45 минут на территории Октябрьского района, по предварительной информации, 61-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗель (маршрут 91) двигался по улице Большевистская со стороны улицы Выборная в сторону Разъезда Иня и в пути следования у дома 280 по улице Большевистская не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части, — сообщили в региональном ведомстве.

В результате ДТП пострадали 5 пассажиров, среди которых 4 женщины и один мужчина. С разными травмами они были доставлены в медучреждение. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что СК организовал проверку после смертельного ДТП с маршруткой в Искитиме Новосибирской области.