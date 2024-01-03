Новосибирская «Сибирь» сыграет с приморским «Адмиралом» первый матч в новом году

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с приморским «Адмиралом» первый матч КХЛ в 2024 году. Гости попытаются повторить успех первой встречи и вернуться в гонку за место в плей-офф КХЛ.

«Сибирь» в 46 матчах команда набрала 48 очков. В затылок ей дышит хабаровский «Амур» — 46 баллов. На счету «Адмирала» всего 37 очков в 44 матчах.

Игра новосибирской команды и команды гостей обещает быть захватывающей. Набранные очки первым помогут удержаться в зоне плей-офф, а вторым — поправить свое турнирное положение и приблизиться к заветной «восьмерке».

Матч «Сибирь» — «Адмирал» начнется в 17.30 в «Сибирь-Арене».

Ранее редакция сообщала об отставке главного тренера ХК «Сибирь» Дэвиде Немировски из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне.