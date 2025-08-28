У руководителей клиники Мешалкина в ходе обыска нашли валюту и золото

В ходе обысков, которые прошли 27 августа в офисах руководства «Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина», оперативники нашли пачки пятитысячных купюр, а также доллары и евро. Судя по видео, которое находится в распоряжении редакции, наличку нашли в сейфе по месту работы. Деньги лежали в конвертах.



Кроме того, на видео можно заметить золотой слиток весом 50 граммов 999 пробы с сертификатом.

Помимо офиса, обыски также прошли в доме руководителя клиники. На видео коллекция часов, на фото – пачки денежных купюр номиналом в 5 тысяч рублей, которые лежат в коробке.

Напомним, о задержании гендиректора клиники Александра Чернявского и его заместителя по экономике и финансам Артёма Пухальского стало известно 27 августа. Их подозревают в получении крупных взяток от предпринимателей, которые постоянно заключали госконтракты на поставку медицинского оборудования и расходных материалов.

Прошлой весной Центральный суд вынес приговор экс-гендиректору клиники Мешалкина Александру Караськову. Его обвиняли в хищении 1,8 миллиарда рублей при поставках медоборудования компаниями, связанными с ним. Так как большую часть ущерба он возместил, Караськову дали 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

Его супруга и заместитель Ирина Бойцова также была признана виновной в растрате в особо крупном размере. Ей было назначено наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей. 27 августа стало известно, что Бойцовой отказали в УДО. Против условно-досрочного освобождения бывшего замдиректора клиники выступила прокуратура, которая заявила, что у Ирины Бойцовой имеется непогашенный иск. В итоге суд отклонил ее прошение об УДО, с повторным ходатайством она может обратиться через полгода, пишет «Коммерсант».

Ранее редакция сообщала о том, что замиректора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова суд приговорил 2,5 годам лишения свободы.