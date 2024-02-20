Маскхалаты и спальники для бойцов СВО изготовили осужденные в Новосибирской области

Сотрудники Минпромторга Новосибирской области проконтролировали изготовление финальных партий вещей, которые будут направлены участникам СВО. Их производство организовано в Тогучинском районе.

— С начала специальной военной операции министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области проводит регулярную работу по обеспечению необходимым имуществом воинских подразделений. В 2024 году наше сотрудничество будет продолжено, — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

По заказу Минпромторга региона осужденные ИК-14 изготовили порядка 5000 спальных мешков, 3000 белых маскировочных халатов, 270 переносных отопительных нарочно-угольных дровяных печей и более 1000 комплектов металлических труб. В ведомстве отмечают, что переносные печи уже зарекомендовали себя на передовой.

Ранее редакция сообщала о том, что новые реабилитационные центры для бойцов СВО откроют в Новосибирске.