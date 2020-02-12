Несостоявшийся РИФ

— Сегодня в Сочи должен был открыться «Российский инвестиционный форум-2020» (РИФ). Мы подготовили стенд, на котором 10 регионов Сибири планировали представить портфель проектов на 4 трлн рублей, — сообщил на встрече с журналистами председатель исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников. — Речь шла более чем о 70 проектах различной направленности.

На форуме представители сибирских регионов и МАСС также намеревались поднять две важные для округа темы: развитие малой авиации и комплексный инвестиционный проект по развитию внутреннего и въездного туризма. Впрочем, Гусельников отметил, что несмотря на отмену форума, проекты и темы все-равно удалось «засветить», и сейчас в МАСС поступают запросы от федеральных структур и потенциальных инвесторов о детализации информации.

Сейчас, по словам Гусельникова, необходимо сверстать экономику проекта — для этого нужно попасть в федеральную программу и бюджет по субсидированию развития региональной авиации, а также внести изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП).

— Чтобы сегодня в маленькой точке с небольшим трафиком организовать прием/отправку пассажиров и груза, нужно соблюсти целую кучу требований, выполнить которые по силу только аэропорту с трафиком от 300 тысяч пассажиров в год и выше. У нас речь идет о трех посадках в неделю, а, по требованиям ФАП, для небольшого трафика это может быть не более 30 посадок в год. Чтобы у проекта была экономика, необходимо не менее 180 посадок, — говорит он. — Мы внесли секретарю Госсовета, а также во все соответствующие ответственные органы свое предложение и необходимые документы для решения всех вопросов по федеральной части. Но регионы уже понимают, что вместе реализовывать этот проект в 2,5 раза дешевле, чем по одиночке.

Геннадий Гусельников подчеркнул, что сейчас к теме начали проявлять интерес частные сибирские компании. Они изучают тему, где могут рискнуть и взять трафик на себя. Например, АК «СиЛА» в Республике Алтай уже оборудовали посадочную полосу и отстойник для своих судов.

Кроме того, МАСС продолжает разработку стратегии развития туризма в Сибирском федеральном округе. Каждый регион сейчас формирует приоритетную туристическую территорию: план ее развития, документационное обеспечение, план формирования турпотока. У этого интереса есть и экономическое обоснование. По экспертным оценкам, каждое рабочее место в туризме дает дополнительно 5 мест в смежных отраслях. В ассоциации рассчитывают, что это будет способствовать выполнению задачи президента РФ по созданию в регионах Сибири рабочих мест для малого бизнеса.

В рамках проекта планируется провести инвентаризацию соответствия каждого туробъекта маршрута требованию потребителей. Уже понятно, что на большей части из них предстоит колоссальная работа по доведению объектов до нормативного состояния. Нужно оценить готовы ли к этому регионы.

По продвижению туристического потенциала округа регион также сотрудничает с «Российским географическим обществом» («Золотое кольцо Сибири»), проектами «Сибирский тракт», «Чуйский тракт 21 век», «Маршрутами великой северной экспедиции» («По следам Беринга»).

Пока официально не объявлено о том, что сочинский форум в 2020 году не состоится, поэтому в МАСС рассчитывают — презентация всех подготовленных для общего стенда сибирских регионов проектов все-таки состоится. Параллельно в ассоциации началась подготовка к участию в «Петербургском международном экономическом форуме». Не исключено, что часть тем и проектов будут представлены на ПМЭФ-2020.

Планировалось, что «Российский инвестиционный форум-2020» пройдет в Сочи 12-14 февраля. РИФ — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В начале февраля премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести проведение форума. Официальная причина — профилактика распространения нового короновируса 2019-nCoV. На тот момент об участии в форуме заявили более 4 тысяч участников.

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